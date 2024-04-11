«Содержащийся в ней аллицин может раздражающе воздействовать на слизистую. Поэтому черемшу лучше убрать из рациона при язвах, гастритах, колитах, панкреатитах, особенно в период обострения заболевания», - поделилась Елена Соломатина.

Черемша обладает широким спектром полезных свойств, однако некоторые хронические проблемы со здоровьем становятся причиной для отказа от ее употребления. Диетолог Соломатина рассказала, при каких болезнях вредно есть черемшу в интервью порталу Pravda.Ru . Специалист констатировала, что растительный продукт является богатым источником оксалатов – веществ, опасных при склонности к подагре, артриту, ревматизму и камням в почках. Употребление черемши и других продуктов, содержащих оксалаты, провоцирует обострение этих заболеваний.Кроме того, черемша может вредить самочувствию людей с болезнями, при которых поражается слизистая оболочка пищеварительного тракта.Для тех, кому можно есть черемшу, продукт может стать великолепным источником многих полезных для организма компонентов – например, антиоксидантов, оказывающих противовоспалительное действие и содействующих продлению молодости (лютеин, зеаксантин). Кроме того, черемша обеспечивает организм бета-каротином, преображающимся в витамин А, благодаря которому лучше функционирует иммунная система, омолаживается кожа. Также ее употребление благотворно сказывается на состоянии сосудов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуются врачами как наиболее эффективные для укрепления здоровья сердца.

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