Диетолог Соломатина назвала полезные свойства молочного улуна, нутрициолог Котельницкий призвал пить черный пуэр





"Он помогает сконцентрироваться и проснуться, хорошо бодрит, но не поднимает сильно пульс, в отличие от кофе. Отсюда не будет скачков давления", — объяснила диетолог.

"Молочный улун действительно один из самых полезных видов чая. Однако я предпочитаю рекомендовать чай пуэр . Он содержит вещества, способствующие улучшению работы желудочно-кишечного тракта, что может помочь в снижении вздутия, изжоги и других желудочных проблем. Кроме того, Регулярное употребление чая пуэр может помочь снизить уровень общего холестерина в крови и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы", - говорит Котельницкий.

"Пуэр известен своими свойствами для поддержания нормального уровня сахара в крови и улучшения обмена веществ. Молочный улун также может способствовать регуляции уровня глюкозы в крови и облегчению переваривания жиров".

Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, каждый вид чая полезен по-своему, отличаются сорта друг от друга только местом сбора и разной степенью ферментации. По словам диетолога, регулярно употребляя молочный улун, человек может продлить себе жизнь. Сейчас мы живем под воздействием агрессивной окружающей среды, из-за чего количество свободных радикалов в организме увеличивается.Молочный улун сдерживает их образование. Уже было доказано, что если регулярно пить этот чай, можно продлить жизнь на пять лет, — уверена специалист.В нем много антиоксидантов, например, полифенол. Он предотвращает развитие дегенеративных заболеваний, которые связаны с повышенной активностью свободных радикалов. Таким образом, чай предупреждает сердечно-сосудистые болезни, онкологию, болезни Альцгеймера и Паркинсона.почему предпочитает рекомендовать своим пациентам чай пуэр.пуэр способствует ускорению обмена веществ, что может помочь в снижении веса и поддержании здорового образа жизни.пуэр богат антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от действия свободных радикалов и замедляют процесс старения.в чае пуэр содержатся витамины и минералы, которые укрепляют иммунную систему и помогают бороться с инфекциями и вирусами.Эти полезные свойства делают чай пуэр популярным напитком для поддержания здоровья и благополучия.Ранее МедикФорум писал о том, как поднять гемоглобин.

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