Диетолог Соломатина назвала полезные свойства молочного улуна, нутрициолог Котельницкий призвал пить черный пуэр
Среди всего разнообразиячая есть непривычные виды листового напитка, один из таких — молочный улун. Помимо необычного вкуса, он отличается от черного и зеленого чая целым рядом полезных свойств, о них — в материале «Вечерней Москвы».
Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, каждый вид чая полезен по-своему, отличаются сорта друг от друга только местом сбора и разной степенью ферментации. По словам диетолога, регулярно употребляя молочный улун, человек может продлить себе жизнь. Сейчас мы живем под воздействием агрессивной окружающей среды, из-за чего количество свободных радикалов в организме увеличивается.
Молочный улун сдерживает их образование. Уже было доказано, что если регулярно пить этот чай, можно продлить жизнь на пять лет, — уверена специалист.
"Он помогает сконцентрироваться и проснуться, хорошо бодрит, но не поднимает сильно пульс, в отличие от кофе. Отсюда не будет скачков давления", — объяснила диетолог.
Врач-нутрициолог Никита Котельницкйи рассказал специально для МедикФорум, почему предпочитает рекомендовать своим пациентам чай пуэр.
"Молочный улун действительно один из самых полезных видов чая. Однако я предпочитаю рекомендовать чай пуэр . Он содержит вещества, способствующие улучшению работы желудочно-кишечного тракта, что может помочь в снижении вздутия, изжоги и других желудочных проблем. Кроме того, Регулярное употребление чая пуэр может помочь снизить уровень общего холестерина в крови и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы", - говорит Котельницкий.
Другие полезные свойства пуэра:
Улучшение обмена веществ: пуэр способствует ускорению обмена веществ, что может помочь в снижении веса и поддержании здорового образа жизни.
Антиоксидантные свойства: пуэр богат антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от действия свободных радикалов и замедляют процесс старения.
Поддержка иммунитета: в чае пуэр содержатся витамины и минералы, которые укрепляют иммунную систему и помогают бороться с инфекциями и вирусами.
Эти полезные свойства делают чай пуэр популярным напитком для поддержания здоровья и благополучия.
"Пуэр известен своими свойствами для поддержания нормального уровня сахара в крови и улучшения обмена веществ. Молочный улун также может способствовать регуляции уровня глюкозы в крови и облегчению переваривания жиров".
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