Невролог Погорельцева: неочевидным симптомом болезни Паркинсона бывает моложавость
Врач-невролог Оксана Погорельцева: люди с болезнью Паркинсона могут удивлять своей моложавостью, отсутствием морщин на лице.
Невролог Погорельцева назвала изданию «АиФ» неочевидные и необычные на первый взгляд симптомы болезни Паркинсона. Данное заболевание характеризуется тем, что в головном мозге человека гибнут клетки, ответственные за выработку дофамина. В результате нарушается проводимость сигналов между мозгом и нервной системой, и такое нарушение становится все более существенным со временем.
Оксана Погорельцева пояснила, что при развитии болезни Паркинсона начинают возникать изменения в том, как человек совершает разнообразные движения. В частности, его движения становятся более медленными, то ест, возникает брадикинезия. Кроме того, может нарушаться походка — шаги становятся более мелкими и частыми, руки перестают раскаиваться в такт шагам, или может возникать ощущение, что при ходьбе человек прилипает к полу.
«Также началу болезни Паркинсона свойственны латеропульсия — непроизвольное отклонение тела в сторону и пропульсия — непреодолимое ускорение движения туловища при ходьбе вперед», - дополнила врач.
Погорельцева отметила, что неочевидным симптомом болезни Паркинсона бывает моложавость, необычайно гладкое для возраста человека лицо.
«Пациенты обращают на себя внимание тем, что лицо очень молодое, не соответствующее паспортному возрасту».
Невролог уточнила, что такой симптом объясняется ослаблением мимической активности лица при паркинсонизме. Также люди с этим диагнозом могут производить впечатление холодных и равнодушных из-за бездействия лицевой мимики. Иногда на их лицах словно застывает маска печали.
Помимо этого, у больных меняется почерк: он становится более мелким и трудночитаемым. Их голос становится тише, а речь временами кажется совершенно неразборчивой. В разных частях тела, включая голову, они ощущают скованность, плохую подвижность или дрожь.
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Оксана Погорельцева
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невролог
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