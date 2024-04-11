Невролог Погорельцева: неочевидным симптомом болезни Паркинсона бывает моложавость

«Также началу болезни Паркинсона свойственны латеропульсия — непроизвольное отклонение тела в сторону и пропульсия — непреодолимое ускорение движения туловища при ходьбе вперед», - дополнила врач.

«Пациенты обращают на себя внимание тем, что лицо очень молодое, не соответствующее паспортному возрасту».

Невролог Погорельцева назвала изданию « АиФ » неочевидные и необычные на первый взгляд симптомы болезни Паркинсона. Данное заболевание характеризуется тем, что в головном мозге человека гибнут клетки, ответственные за выработку дофамина. В результате нарушается проводимость сигналов между мозгом и нервной системой, и такое нарушение становится все более существенным со временем.Оксана Погорельцева пояснила, что при развитии болезни Паркинсона начинают возникать изменения в том, как человек совершает разнообразные движения. В частности, его движения становятся более медленными, то ест, возникает брадикинезия. Кроме того, может нарушаться походка — шаги становятся более мелкими и частыми, руки перестают раскаиваться в такт шагам, или может возникать ощущение, что при ходьбе человек прилипает к полу.Погорельцева отметила, что неочевидным симптомом болезни Паркинсона бывает моложавость, необычайно гладкое для возраста человека лицо.Невролог уточнила, что такой симптом объясняется ослаблением мимической активности лица при паркинсонизме. Также люди с этим диагнозом могут производить впечатление холодных и равнодушных из-за бездействия лицевой мимики. Иногда на их лицах словно застывает маска печали.Помимо этого, у больных меняется почерк: он становится более мелким и трудночитаемым. Их голос становится тише, а речь временами кажется совершенно неразборчивой. В разных частях тела, включая голову, они ощущают скованность, плохую подвижность или дрожь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие патологии могут указывать ночные судороги в ногах

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