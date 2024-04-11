Врач Курбанова: ночные судороги могут указывать на поражения сосудов, печени и щитовидной железы
Врач-невролог Наира Курбанова: появление ночных судорог в ногах может сигнализировать об опасном заболевании.
Врач Курбанова напомнила в комментарии «Газете.Ru»:
«Под судорогами понимают болезненные ощущения сжатия, скручивания в икроножных мышцах, реже в мышцах бедер и стоп».
Медик констатировала, что причинами их возникновения могут быть различные факторы и проблемы со здоровьем. В частности, человек рискует пострадать из-за ночных судорог вследствие обезвоживания, перегрузок или переохлаждения. Кроме того, их появлению способствуют изменения электролитного дисбаланса тела: если организм испытывает нехватку микроэлементов и солей, либо наоборот создается их избыток, – это может привести к судорогам.
Курбанова обратила внимание на то, что иногда неприятные и болезненные спазмы в ногах возникают из-за развивающихся патологий. Например, это может происходить при поражении периферических нервов, нарушениях в спинном и головном мозге. Кроме того, ночные судороги могут указывать на поражения артерий и сосудов, печени и щитовидной железы.
«Они могут развиваться на фоне заболеваний щитовидной и паращитовидных желез, поражения печени, почек, атеросклероза коронарных сосудов и артерий ног. Могут быть связаны с приемом лекарственных препаратов, чаще гипотензивных, психотропных, НПВС, глюкокортикостероидов», - уточнила специалист.
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Наира Курбанова
Здоровье
врач-невролог
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