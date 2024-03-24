Невролог Евсеева: тремор в состоянии покоя и медленные движения могут говорить о болезни Паркинсона

«При болезни Паркинсона становятся невозможными нормальные движения из-за происходящей дегенерации нейронов. При этом развиваются дрожь в покое, замедленность движений, жесткость мышц и потеря равновесия», - рассказала врач-невролог.

Болезнь Паркинсона является прогрессирующим патологическим состоянием, при котором нарушается проводимость сигналов между головным мозгом и нервной системой. В результате этого процесса теряется контроль над телом – возникают проблемы с балансом и координацией, а также мышечная скованность (ригидность).Невролог Евсеева констатировала, что тремор (дрожь) в состоянии покоя и медленные движения могут говорить о развитии паркинсонизма.Евсеева добавила, что среди начальных проявлений заболевания возникают изменения в походке. В частности, шаги человека становятся короткими, шаркающими; при ходьбе он наклоняется вперед корпусом, перестает размахивать руками в такт шагам. У многих людей с болезнью Паркинсона в ногах возникает ощущение тяжести, им становится сложно поднимать конечности (из-за подобных проблем при ходьбе могут возникать трудности с необходимостью делать повороты или подниматься по лестнице).Кроме того, при паркинсонизме меняется речь – она становится тихой и невнятной.Невролог подчеркнула, что в случае появления данных симптомов нужно обращаться к специалисту (для начала – к терапевту).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внезапные сборы пожилого человека утром на работу являются одним из типичных признаков деменции

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.