Диетолог Королева развеяла миф о пользе отдельных продуктов для долголетия: «таких нет»

«Правильное питание – важный, но не единственный фактор достижения долголетия. Существование продукта, способного помочь человеку прожить до 100 лет, является мифом», - поделилась мнением врач-диетолог с Общественной Службой Новостей

«Гены, определяющие продолжительность жизни, «работают» до 35 лет. В дальнейшем все зависит от образа жизни. Люди, предрасположенные к серьезным заболеваниям, могут избежать их, правильно следя за своим здоровьем», - констатировала эксперт.

Регулярные адекватные физические нагрузки;

Достаточный сон;

Позитивный психологический настрой;

Благоприятное состояние окружающей среды;

Отказ от продуктов с искусственными добавками;

Употребление чистой негазированной воды;

Получение с едой антиоксидантов.

Многие люди считают, что существуют некие невероятно полезные продукты, употребление которых продлевает человеческую жизнь. Но известный российский диетолог Маргарита Королева развеяла миф о пользе отдельных продуктов для долголетия. В интервью она отметила, что продолжительность человеческой жизни определяется влиянием сразу многих факторов в совокупности, и нет таких волшебных продуктов, которые бы делали человека долгожителем.Королева отметила, что на склонность людей к долголетию существенное влияние оказывает их генетика. Но в зрелом возрасте гораздо более важное значение приобретают привычки и то, насколько щепетильно человек относится к поддержанию здоровья, насколько пристально следит за собой.Также Королева перечислила факторы, которые способствуют сохранению хорошего самочувствия и здоровья, продлению жизни:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от некоторых готовых продуктов помогает сохранить здоровье и красоту

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