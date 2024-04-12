Диетолог Королева развеяла миф о пользе отдельных продуктов для долголетия: «таких нет»

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пожилые люди за столом

Диетолог Маргарита Королева: не следует думать, что употребление каких-то продуктов или «суперпродуктов» может обеспечить долголетие.

Многие люди считают, что существуют некие невероятно полезные продукты, употребление которых продлевает человеческую жизнь. Но известный российский диетолог Маргарита Королева развеяла миф о пользе отдельных продуктов для долголетия. В интервью она отметила, что продолжительность человеческой жизни определяется влиянием сразу многих факторов в совокупности, и нет таких волшебных продуктов, которые бы делали человека долгожителем.

«Правильное питание – важный, но не единственный фактор достижения долголетия. Существование продукта, способного помочь человеку прожить до 100 лет, является мифом», - поделилась мнением врач-диетолог с Общественной Службой Новостей.

Королева отметила, что на склонность людей к долголетию существенное влияние оказывает их генетика. Но в зрелом возрасте гораздо более важное значение приобретают привычки и то, насколько щепетильно человек относится к поддержанию здоровья, насколько пристально следит за собой.

«Гены, определяющие продолжительность жизни, «работают» до 35 лет. В дальнейшем все зависит от образа жизни. Люди, предрасположенные к серьезным заболеваниям, могут избежать их, правильно следя за своим здоровьем», - констатировала эксперт.

Также Королева перечислила факторы, которые способствуют сохранению хорошего самочувствия и здоровья, продлению жизни:
  • Регулярные адекватные физические нагрузки;
  • Достаточный сон;
  • Позитивный психологический настрой;
  • Благоприятное состояние окружающей среды;
  • Отказ от продуктов с искусственными добавками;
  • Употребление чистой негазированной воды;
  • Получение с едой антиоксидантов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от некоторых готовых продуктов помогает сохранить здоровье и красоту.

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Маргарита Королева
Маргарита Королева
Здоровье
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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Теги : долголетие, мифы о здоровье, Маргарита Королева