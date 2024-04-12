Диетолог Королева развеяла миф о пользе отдельных продуктов для долголетия: «таких нет»
Диетолог Маргарита Королева: не следует думать, что употребление каких-то продуктов или «суперпродуктов» может обеспечить долголетие.
Многие люди считают, что существуют некие невероятно полезные продукты, употребление которых продлевает человеческую жизнь. Но известный российский диетолог Маргарита Королева развеяла миф о пользе отдельных продуктов для долголетия. В интервью она отметила, что продолжительность человеческой жизни определяется влиянием сразу многих факторов в совокупности, и нет таких волшебных продуктов, которые бы делали человека долгожителем.
«Правильное питание – важный, но не единственный фактор достижения долголетия. Существование продукта, способного помочь человеку прожить до 100 лет, является мифом», - поделилась мнением врач-диетолог с Общественной Службой Новостей.
Королева отметила, что на склонность людей к долголетию существенное влияние оказывает их генетика. Но в зрелом возрасте гораздо более важное значение приобретают привычки и то, насколько щепетильно человек относится к поддержанию здоровья, насколько пристально следит за собой.
«Гены, определяющие продолжительность жизни, «работают» до 35 лет. В дальнейшем все зависит от образа жизни. Люди, предрасположенные к серьезным заболеваниям, могут избежать их, правильно следя за своим здоровьем», - констатировала эксперт.
Также Королева перечислила факторы, которые способствуют сохранению хорошего самочувствия и здоровья, продлению жизни:
- Регулярные адекватные физические нагрузки;
- Достаточный сон;
- Позитивный психологический настрой;
- Благоприятное состояние окружающей среды;
- Отказ от продуктов с искусственными добавками;
- Употребление чистой негазированной воды;
- Получение с едой антиоксидантов.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Маргарита Королева
Здоровье
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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