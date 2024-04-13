Врач Левитская указала на мифы о гастрите: питание всухомятку и фастфуд ни при чем

«Гастрит не возникает из-за пищевых привычек, фастфуда или еды всухомятку, это миф, — едой гастрит вызвать невозможно».

«У большинства людей гастрит никак не проявляются и не болит».

Многие люди, ощущая боль или дискомфорт в животе, полагают, что у них гастрит. Врач Левитская указала на мифы о гастрите в беседе с « Газетой.Ru ». Одним из таких мифов гастроэнтеролог назвала теорию о появлении гастрита из-за каких-то продуктов или пищевых привычек, еды всухомятку. Левитская подчеркнула: ни питание всухомятку, ни другие пищевые предпочтения тут ни при чем.Еще один миф о гастрите – это его болезненное проявление. Врач- гастроэнтеролог отметила:Врач Левитская обратила внимание на то, что ключевой причиной появления гастрита является поражение желудка бактерией хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Последствием ее патологической активности становится развитие в желудке хронического воспаления, изъязвления его слизистой, в связи с чем и возникает гастрит (кроме того – язвенная болезнь).Медик предупредила: остающийся без должного контроля и лечения гастрит вполне способен стать причиной рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими нетипичными симптомами может проявляться сердечная аритмия

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