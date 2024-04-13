Врач Левитская указала на мифы о гастрите: питание всухомятку и фастфуд ни при чем

85 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/person-with-eating-disorder-having-belly-pain_21795437.htm#query=liver%20pain&position=35&from_view=search&track=ais&uuid=5b38111a-57f9-40f6-8ed0-84d87658c199
гастрит

Употребление вредных продуктов, вопреки бытующему мнению, не оказывает значимого влияния на риск появления гастрита, – об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Анастасия Левитская.

Многие люди, ощущая боль или дискомфорт в животе, полагают, что у них гастрит. Врач Левитская указала на мифы о гастрите в беседе с «Газетой.Ru». Одним из таких мифов гастроэнтеролог назвала теорию о появлении гастрита из-за каких-то продуктов или пищевых привычек, еды всухомятку. Левитская подчеркнула: ни питание всухомятку, ни другие пищевые предпочтения тут ни при чем.

«Гастрит не возникает из-за пищевых привычек, фастфуда или еды всухомятку, это миф, — едой гастрит вызвать невозможно».

Еще один миф о гастрите – это его болезненное проявление. Врач- гастроэнтеролог отметила:

«У большинства людей гастрит никак не проявляются и не болит».

Врач Левитская обратила внимание на то, что ключевой причиной появления гастрита является поражение желудка бактерией хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). Последствием ее патологической активности становится развитие в желудке хронического воспаления, изъязвления его слизистой, в связи с чем и возникает гастрит (кроме того – язвенная болезнь).

Медик предупредила: остающийся без должного контроля и лечения гастрит вполне способен стать причиной рака.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими нетипичными симптомами может проявляться сердечная аритмия.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анастасия Левитская
Анастасия Левитская
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, гепатолог
Читать MedikForum.ru в
4 мифа о гастрите
Гастроэнтеролог Харитонов питание всухомятку не вызывает гастрита
Гастрит: 5 фактов, которые полезно знать всем
Теги : гастрит, мифы о здоровье, Анастасия Левитская