Хирург Морозов: опасным последствием нехватки йода становятся проблемы с головным мозгом

«В том числе, это влияет на интеллектуальное здоровье, состояние головного мозга», - сказал Дмитрий Морозов.

«Недостаток йода может привести к нарушениям умственного развития ребенка и формирования плода в утробе матери», - предостерег специалист.

Задержка воды и отечность;

Повышенная потливость;

Быстрая утомляемость;

Повышенная сонливость;

Проблемы с памятью, снижение умственной активности;

Депрессивные состояния;

Сухая кожа;

Запоры;

Аритмия.

Хирург Морозов рассказал, как может вредить человеческому организму недостаток йода. В комментарии « Парламентской газете » он отметил, что дефицит этого микроэлемента негативно сказывается на функциях щитовидной железы, а также на работе естественных механизмов регуляции всех внутренних органов тела, его систем.Опасным последствием нехватки йода становятся проблемы с головным мозгом, добавил эксперт.Врач обратил внимание на то, что дефицит йода представляет собой особую опасность для детского организма. Медик подчеркнул, что благодаря нормальному присутствию йода в рационе, в первую очередь, обеспечивается необходимое интеллектуальное развитие ребенка.Также нельзя допускать нехватки йода в рационе беременных женщин.Клюква, клубника, чернослив, треска, морепродукты, мясо индейки, белая фасоль, морская капуста, картофель с кожурой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими неочевидными симптомами может проявляться болезнь Паркинсона

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