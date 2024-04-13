Хирург Морозов: опасным последствием нехватки йода становятся проблемы с головным мозгом
Врач хирург Дмитрий Морозов предупредил о последствиях нехватки йода в организме.
Хирург Морозов рассказал, как может вредить человеческому организму недостаток йода. В комментарии «Парламентской газете» он отметил, что дефицит этого микроэлемента негативно сказывается на функциях щитовидной железы, а также на работе естественных механизмов регуляции всех внутренних органов тела, его систем.
Опасным последствием нехватки йода становятся проблемы с головным мозгом, добавил эксперт.
«В том числе, это влияет на интеллектуальное здоровье, состояние головного мозга», - сказал Дмитрий Морозов.
Врач обратил внимание на то, что дефицит йода представляет собой особую опасность для детского организма. Медик подчеркнул, что благодаря нормальному присутствию йода в рационе, в первую очередь, обеспечивается необходимое интеллектуальное развитие ребенка.
Также нельзя допускать нехватки йода в рационе беременных женщин.
«Недостаток йода может привести к нарушениям умственного развития ребенка и формирования плода в утробе матери», - предостерег специалист.
Какие продукты содержат йод? Клюква, клубника, чернослив, треска, морепродукты, мясо индейки, белая фасоль, морская капуста, картофель с кожурой.
Какие симптомы могут говорить о нехватке йода:
- Задержка воды и отечность;
- Повышенная потливость;
- Быстрая утомляемость;
- Повышенная сонливость;
- Проблемы с памятью, снижение умственной активности;
- Депрессивные состояния;
- Сухая кожа;
- Запоры;
- Аритмия.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Дмитрий Морозов
Здоровье
глава Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева», врач — детский хирург высшей категории
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