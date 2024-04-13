Хирург Морозов: опасным последствием нехватки йода становятся проблемы с головным мозгом

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Врач хирург Дмитрий Морозов предупредил о последствиях нехватки йода в организме.

Хирург Морозов рассказал, как может вредить человеческому организму недостаток йода. В комментарии «Парламентской газете» он отметил, что дефицит этого микроэлемента негативно сказывается на функциях щитовидной железы, а также на работе естественных механизмов регуляции всех внутренних органов тела, его систем.

Опасным последствием нехватки йода становятся проблемы с головным мозгом, добавил эксперт.

«В том числе, это влияет на интеллектуальное здоровье, состояние головного мозга», - сказал Дмитрий Морозов.

Врач обратил внимание на то, что дефицит йода представляет собой особую опасность для детского организма. Медик подчеркнул, что благодаря нормальному присутствию йода в рационе, в первую очередь, обеспечивается необходимое интеллектуальное развитие ребенка.

Также нельзя допускать нехватки йода в рационе беременных женщин.

«Недостаток йода может привести к нарушениям умственного развития ребенка и формирования плода в утробе матери», - предостерег специалист.

Какие продукты содержат йод? Клюква, клубника, чернослив, треска, морепродукты, мясо индейки, белая фасоль, морская капуста, картофель с кожурой.

Какие симптомы могут говорить о нехватке йода:
  • Задержка воды и отечность;
  • Повышенная потливость;
  • Быстрая утомляемость;
  • Повышенная сонливость;
  • Проблемы с памятью, снижение умственной активности;
  • Депрессивные состояния;
  • Сухая кожа;
  • Запоры;
  • Аритмия.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Дмитрий Морозов
Дмитрий Морозов
Здоровье
глава Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева», врач — детский хирург высшей категории
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Теги : дефицит йода, головной мозг, Дмитрий Морозов