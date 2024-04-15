Врачи: боль в глазах может оказаться неожиданным признаком опухоли мозга

«Симптомы острого приступа глаукомы возникают в момент, когда давление не просто повышается, а поднимается до очень высоких цифр», - предупредил офтальмолог Михаил Коновалов.

«При опухоли мозга может возникать сильнейшая глазная боль, которая отдает и в другие части лица, а также тошнота и рвота», - поделился Гандельман.

Медики сообщили, какие патологии могут скрываться за возникновением сильной глазной боли. В частности, у людей зрелого возраста такую боль может вызывать глаукома (заболевание глаз, характеризуемое повышением внутриглазного давления). Во время приступа обострившейся глаукомы человек испытывает не только боль в глазах, но и другие симптомы плохого самочувствия, которые могут напоминать инсульт: боль в области висков, головную боль, тошноту, рвоту. За помощью в такие моменты нужно обращаться к врачам.Также боль в глазах может оказаться неожиданным признаком опухоли мозга. Врач Герман Гандельман пояснил, что если такое образование располагается близко от глаза, то по мере своего роста и увеличения оно создает эффект передавливания нервных окончаний. Кроме того, опухоли способны и прорастать в соседние ткани, включая ткани глазных яблок или гайморовых пазух.В свою очередь, врач-иммунолог Андрей Продеус сообщил, что причиной сильной глазной боли может оказаться гайморит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заложенность ушей во время авиаперелета может возникать из-за имеющейся патологии

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