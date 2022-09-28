Профессор Малышева назвала возможные причины боли в глазах
Одной из причин, провоцирующих боль в глазах, является приступ глаукомы, сообщила профессор Елена Малышева.
Телеведущая Елена Малышева и ее соведущие-врачи назвали возможные причины боли в глазах:
«Недуг может свидетельствовать о приступе глаукомы, кластерной головной боли и герпетическом кератите».
Когда обостряется глаукома, человек может ощущать боль в глазу, отдающую в теменную часть. Также при этом возможны приступы тошноты и рвоты, головные боли, покраснение глаз.
В свою очередь, кластерная головная боль, отдающая в глаза, может казаться пострадавшему наисильнейшей.
Говоря о герпесе как причине глазной боли, Малышева и другие медики подчеркнули, что он может возникать не только на губах, как многие привыкли видеть:
«Герпес также может оказаться на глазу».
Ранее портал MedikForum.ru писал о первых признаках проблем с сердцем, которые можно заметить.
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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