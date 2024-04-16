«Наверное, один раз в две недели можно себе позволить съесть что-нибудь неполезное, если только это умещается в ваш суточный калораж. Фастфуд и другая вредная еда очень калорийны, поэтому не стоит есть ее чаще. Если количество калорий, которое вы получаете, больше того, которое вы тратите, соответственно, вес будет прибавляться», - поделилась Екатерина Казачкова с радио Sputnik

Вредная еда отличается высоким содержанием сахара, насыщенного жира и соли – употребление продуктов с такой характеристикой должно строго ограничиваться. Врач Казачкова рассказала о правилах употребления вредной еды. Медик подчеркнула, что, употребляя её, важно контролировать общую калорийность рациона. Вредная еда не должна присутствовать в ежедневном меню, позволять себе неполезные лакомства и блюда следует лишь иногда.Врач напомнила, что обилие соли во вредных продуктах способствует отекам, сахар – появлению лишних килограммов. В свою очередь, фастфуд является источником трансжиров, которые могут действовать на печень и клетки как токсины. Частое употребление такой еды ведет к жировому гепатозу (ожирение печени), атеросклерозу, сердечно-сосудистым нарушениям.Казачкова отметила, что людям, тяготеющим к вредной еде, нужно взять за правило употреблять овощи, богатые клетчаткой – она способна абсорбировать часть трансжиров. Также врач посоветовала следить за здоровьем кишечной микрофлоры: если в ней содержится достаточно полезных бактерий, переработка неполезной пищи осуществляется гораздо лучше.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эндокринологом Аминой Кущетеровой были названы категории продуктов , употребление которых следует ограничивать по максимуму.

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