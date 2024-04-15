Терапевт Агаева: в 100 граммах квашеной капусты содержится 16% суточной нормы витамина С
Врач-терапевт Анастасия Агаева рассказала о пользе квашеной капусты, которая получается в результате ферментации — брожения в рассоле из собственного сока и соли.
Благодаря ферментации состав продукта меняется: в 100 граммах квашеной капусты содержится 16% суточной нормы витамина С. Это оказывает благотворное влияние на здоровье кожи, связок и суставов.
Квашеная капуста также содержит витамин А, который способствует улучшению зрения, и витамины группы В, необходимые для поддержания здоровой нервной системы.
В 100 граммах квашеной капусты содержится 12 процентов суточной нормы клетчатки — пищевых волокон, способствующих нормальному пищеварению.
— Существует мнение, что квашеная капуста полезна для кишечника — помогает защитить его от воспаления и болезнетворных микроорганизмов, так как в ней содержатся пробиотики, — сказала специалист «Ленте.ру».
Квашеную капусту можно употреблять каждый день в объеме не более 200 граммов, добавила врач.
Квашение капусты — процесс брожения, при котором молочнокислые бактерии преобразуют сахара в капусте в молочную кислоту. Это придает капусте характерный кислый вкус.
Квашеная капуста является естественным источником пробиотиков, способствующих здоровью кишечника и иммунной системы. Пробиотики помогают поддерживать баланс микробиома и улучшают пищеварение.
Есть несколько групп людей, которым рекомендуется ограничить или избежать употребления капусты:
1. Люди с проблемами пищеварения. Квашеная капуста может быть трудноусвояема для людей с проблемами пищеварения, такими как синдром раздраженного кишечника или язвенная болезнь желудка.
2. Гипертоники, люди с проблемными почками. Квашеная капуста содержит соли, поэтому людям, страдающим от высокого давления или других проблем, связанных с потреблением соли, рекомендуется ограничить ее потребление.
3. Аллергики. Некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на квашеную капусту.
Какие еще есть ферментированные продукты?
Кефир — молочный продукт, получаемый путем ферментации молока с помощью кефирных грибков. Он богат пробиотиками, кальцием и белками.
Йогурт также является молочным продуктом, который проходит ферментацию с использованием специальных молочнокислых бактерий. Он содержит пробиотики и является хорошим источником кальция и белка.
Кимчи — корейское блюдо, состоящее из ферментированной капусты и овощей. Оно богато пробиотиками, витаминами и антиоксидантами.
Соленые огурцы являются хорошим источником витаминов и минералов.
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