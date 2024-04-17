Остеопат Воробьевский перечислил правила, которые сохранят здоровье суставов, врач Андреева назвала принципы питания при артрите и артрозе

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Остеопат Воробьевский перечислил правила, которые сохранят здоровье суставов, врач Андреева назвала принципы питания при артрите и артрозе


Владислав Воробьевский, врач-остеопат, делится советами о том, как определить причину боли в суставах и как эффективно лечить это состояние.


Здоровье суставов в значительной степени зависит от равновесия между натяжением и сдавливанием. Нарушение этого баланса может привести к различным заболеваниям и износу суставов.

Суставы нуждаются в регулярном движении для обеспечения регенерации синовиальной жидкости, которая является ключевым элементом их здоровья. Однако излишняя активность или недостаток движения могут вызвать проблемы.

Важную роль играет также правильное питание: избыток животного белка может негативно сказаться на состоянии суставов, поэтому важно следить за рационом и при необходимости обращаться к врачу.

Для предотвращения травм рекомендуется придерживаться принципов PRINCE: защита, отдых, применение холода, противовоспалительные препараты, компрессия и поднятие. Тепловая терапия также может помочь ускорить заживление поврежденных суставов. Эти советы эксперта были опубликованы на портале Вечерняя Москва.

Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала для МедикФорум какой диеты следует придерживаться, если есть болезни суставов.

"Специальная диета при ревматоидном артрите (РА) и артрозе (остеоартрите) может помочь улучшить состояние суставов и общее здоровье", - говорит Андреева.

Вот несколько рекомендаций врача:

При ревматоидном артрите (РА):
  • Вегетарианская или средиземноморская диета: исследования показывают, что эти диеты, богатые фруктами, овощами, зернами, орехами и здоровыми жирами, могут помочь снизить воспаление и симптомы РА.
  • Омега-3 жирные кислоты: продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как лосось, сардины, льняное семя и орехи, могут помочь снизить воспаление.
  • Антиоксиданты: включите в рацион продукты, богатые антиоксидантами, такие как фрукты (ягоды, цитрусовые), овощи (шпинат, капуста, красный перец), и зеленый чай, чтобы помочь защитить суставы от повреждений.
  • Избегайте насыщенных жиров и трансжиров: ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как жирное мясо и молочные продукты, а также продуктов, содержащих трансжиры, таких как печенье, пироги и фастфуд.
При артрозе (остеоартрите):
  • Питание богатое антиоксидантами: включайте в рацион овощи, фрукты, орехи и зеленый чай для защиты суставов от повреждений и воспаления.
  • Кальций и витамин D: пища, богатая кальцием (молоко, йогурт, сыр, брокколи) и витамином D (тунец, сардины, жаренные яйца), помогает поддерживать здоровье костей и суставов.
  • Хондропротекторы: в некоторых случаях врач может рекомендовать добавление хондропротекторов, таких как глюкозамин и хондроитин, в рацион для поддержания здоровья хрящей.
  • Ограничение потребления насыщенных жиров и трансжиров: подобно РА, ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, чтобы уменьшить воспаление и поддерживать здоровье суставов.


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