Остеопат Воробьевский перечислил правила, которые сохранят здоровье суставов, врач Андреева назвала принципы питания при артрите и артрозе

"Специальная диета при ревматоидном артрите (РА) и артрозе (остеоартрите) может помочь улучшить состояние суставов и общее здоровье", - говорит Андреева.

Вегетарианская или средиземноморская диета: исследования показывают, что эти диеты, богатые фруктами, овощами, зернами, орехами и здоровыми жирами, могут помочь снизить воспаление и симптомы РА.

исследования показывают, что эти диеты, богатые фруктами, овощами, зернами, орехами и здоровыми жирами, могут помочь снизить воспаление и симптомы РА. Омега-3 жирные кислоты: продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как лосось, сардины, льняное семя и орехи, могут помочь снизить воспаление.

продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как лосось, сардины, льняное семя и орехи, могут помочь снизить воспаление. Антиоксиданты: включите в рацион продукты, богатые антиоксидантами, такие как фрукты (ягоды, цитрусовые), овощи (шпинат, капуста, красный перец), и зеленый чай, чтобы помочь защитить суставы от повреждений.

включите в рацион продукты, богатые антиоксидантами, такие как фрукты (ягоды, цитрусовые), овощи (шпинат, капуста, красный перец), и зеленый чай, чтобы помочь защитить суставы от повреждений. Избегайте насыщенных жиров и трансжиров: ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как жирное мясо и молочные продукты, а также продуктов, содержащих трансжиры, таких как печенье, пироги и фастфуд.

Питание богатое антиоксидантами: включайте в рацион овощи, фрукты, орехи и зеленый чай для защиты суставов от повреждений и воспаления.

включайте в рацион овощи, фрукты, орехи и зеленый чай для защиты суставов от повреждений и воспаления. Кальций и витамин D: пища, богатая кальцием (молоко, йогурт, сыр, брокколи) и витамином D (тунец, сардины, жаренные яйца), помогает поддерживать здоровье костей и суставов.

пища, богатая кальцием (молоко, йогурт, сыр, брокколи) и витамином D (тунец, сардины, жаренные яйца), помогает поддерживать здоровье костей и суставов. Хондропротекторы: в некоторых случаях врач может рекомендовать добавление хондропротекторов, таких как глюкозамин и хондроитин, в рацион для поддержания здоровья хрящей.

в некоторых случаях врач может рекомендовать добавление хондропротекторов, таких как глюкозамин и хондроитин, в рацион для поддержания здоровья хрящей. Ограничение потребления насыщенных жиров и трансжиров: подобно РА, ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров, чтобы уменьшить воспаление и поддерживать здоровье суставов.

Здоровье суставов в значительной степени зависит от равновесия между натяжением и сдавливанием. Нарушение этого баланса может привести к различным заболеваниям и износу суставов.Суставы нуждаются в регулярном движении для обеспечения регенерации синовиальной жидкости, которая является ключевым элементом их здоровья. Однако излишняя активность или недостаток движения могут вызвать проблемы.Важную роль играет также правильное питание: избыток животного белка может негативно сказаться на состоянии суставов, поэтому важно следить за рационом и при необходимости обращаться к врачу.Для предотвращения травм рекомендуется придерживаться принципов PRINCE: защита, отдых, применение холода, противовоспалительные препараты, компрессия и поднятие. Тепловая терапия также может помочь ускорить заживление поврежденных суставов. Эти советы эксперта быликакой диеты следует придерживаться, если есть болезни суставов.Ранее МедикФорум писал о проблеме нехватки магния в организме.

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