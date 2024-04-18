Врач Морозова: частые простуды, аллергии и аутоиммунные болезни говорят о плохом иммунитете

«Сохранение и укрепление иммунитета в условиях современного города является очень важным условием поддержания здоровья», - подчеркнула медик.

«Среди признаков нестабильной работы иммунной системы можно отметить быструю утомляемость, слабость, частые простуды, аллергические и аутоиммунные заболевания».

Правильное питание;

Полноценный сон;

Физическая активности, спорт;

Прогулки на свежем воздухе;

Повышение стрессоустойчивости;

Тщательное мытье рук.

Врач Морозова напомнила в интервью РИАМО , что иммунитет обеспечивает человеческому организму устойчивость к воздействию внешних среды и разных возбудителей инфекционных заболеваний. Такая способность организма защищаться обуславливается комплексным действием клеток, производимых иммунной системой, интерфероном и гуморальными факторами. Иммунитет может быть врожденным, наследственным: в этом случае человеческий организм с рождения обладает механизмами обезвреживания патогенов, токсинов – словом, всего опасного для него. Но также иммунитет бывает приобретенным: его сила зависит от способности организма вырабатывать антитела к тем возбудителям болезней, с которыми он сталкивался ранее.Врач Морозова констатировала, что частые простуды, аллергии и аутоиммунные болезни говорят о плохом иммунитете.Екатерина Морозова посоветовала обратить внимание на образ жизни. Следующие привычки помогают сделать работу иммунной системы более эффективной.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что длительное сидение на одном месте является одним из ключевых факторов развития тромбоза

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