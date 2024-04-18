Врач Морозова: частые простуды, аллергии и аутоиммунные болезни говорят о плохом иммунитете

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простуда

Кандидат медицинских наук Екатерина Морозова назвала частые простуды среди признаков плохого иммунитета.

Врач Морозова напомнила в интервью РИАМО, что иммунитет обеспечивает человеческому организму устойчивость к воздействию внешних среды и разных возбудителей инфекционных заболеваний. Такая способность организма защищаться обуславливается комплексным действием клеток, производимых иммунной системой, интерфероном и гуморальными факторами. Иммунитет может быть врожденным, наследственным: в этом случае человеческий организм с рождения обладает механизмами обезвреживания патогенов, токсинов – словом, всего опасного для него. Но также иммунитет бывает приобретенным: его сила зависит от способности организма вырабатывать антитела к тем возбудителям болезней, с которыми он сталкивался ранее.

«Сохранение и укрепление иммунитета в условиях современного города является очень важным условием поддержания здоровья», - подчеркнула медик.

Как понять, что иммунитет плохой или слабый? Врач Морозова констатировала, что частые простуды, аллергии и аутоиммунные болезни говорят о плохом иммунитете.

«Среди признаков нестабильной работы иммунной системы можно отметить быструю утомляемость, слабость, частые простуды, аллергические и аутоиммунные заболевания».

Что рекомендует врач для поддержания иммунитета. Екатерина Морозова посоветовала обратить внимание на образ жизни. Следующие привычки помогают сделать работу иммунной системы более эффективной.
  • Правильное питание;
  • Полноценный сон;
  • Физическая активности, спорт;
  • Прогулки на свежем воздухе;
  • Повышение стрессоустойчивости;
  • Тщательное мытье рук.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Морозова
Екатерина Морозова
Здоровье
врач-педиатр
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Теги : иммунитет, признаки нарушений, Екатерина Морозова