Врач Морозова: частые простуды, аллергии и аутоиммунные болезни говорят о плохом иммунитете
Кандидат медицинских наук Екатерина Морозова назвала частые простуды среди признаков плохого иммунитета.
Врач Морозова напомнила в интервью РИАМО, что иммунитет обеспечивает человеческому организму устойчивость к воздействию внешних среды и разных возбудителей инфекционных заболеваний. Такая способность организма защищаться обуславливается комплексным действием клеток, производимых иммунной системой, интерфероном и гуморальными факторами. Иммунитет может быть врожденным, наследственным: в этом случае человеческий организм с рождения обладает механизмами обезвреживания патогенов, токсинов – словом, всего опасного для него. Но также иммунитет бывает приобретенным: его сила зависит от способности организма вырабатывать антитела к тем возбудителям болезней, с которыми он сталкивался ранее.
«Сохранение и укрепление иммунитета в условиях современного города является очень важным условием поддержания здоровья», - подчеркнула медик.
Как понять, что иммунитет плохой или слабый? Врач Морозова констатировала, что частые простуды, аллергии и аутоиммунные болезни говорят о плохом иммунитете.
«Среди признаков нестабильной работы иммунной системы можно отметить быструю утомляемость, слабость, частые простуды, аллергические и аутоиммунные заболевания».
Что рекомендует врач для поддержания иммунитета. Екатерина Морозова посоветовала обратить внимание на образ жизни. Следующие привычки помогают сделать работу иммунной системы более эффективной.
- Правильное питание;
- Полноценный сон;
- Физическая активности, спорт;
- Прогулки на свежем воздухе;
- Повышение стрессоустойчивости;
- Тщательное мытье рук.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Екатерина Морозова
Здоровье
врач-педиатр
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