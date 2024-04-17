Врач Хухрев назвал факторы высокого риска тромбоза: среди них – долгое сидение

491 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/modern-young-handsome-man-in-casual-outfit-sitting-at-table-working-on-laptop-freelancer-at-home_9699678.htm#query=sedentary%20work&position=41&from_view=search&track=ais&uuid=90c755a7-ca04-497b-9576-a76c6290ecb7
сидение на стуле

Врач-терапевт Алексей Хухрев: образ жизни с долгим неподвижным сидением на стуле или в кресле делает человека склонным к тромбозу.

Врач Хухрев назвал в интервью факторы высокого риска тромбоза, выделив среди них долгое сидение.

«Неподвижное сидение является одним из основных факторов образования тромбов. Поэтому при авиаперелетах более шести часов следует регулярно вставать с места и подниматься на носки, употреблять достаточное количество воды», - приводит слова терапевта «Москва 24».

Хухрев обратил внимание на то, что прием некоторых лекарств способствует сгущению крови и тоже повышает риска тромбоза. Например, активизировать процессы свертываемости крови и образования тромбов могут определенные антибиотики, препараты от тахикардии, мочегонные средства.

Еще одним фактором возникновения тромбоза Алексей Хухрев назвал высокий рост – выше 188 см. Ноги людей с таким ростом испытывают более существенное давление столба жидкости в организме, при этом кровь становится сильнее подверженной свертыванию, появлению в ней сгустков.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пережатие шеи во время сна угрожает здоровью мозга спящего человека.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Терапевт Хухрев указал на ведущие к тромбам лекарства
Врач Хухрев назвал признаками тромбоза глубоких вен отек и боль в ноге
Терапевт Хухрев: синяки могут указывать на проблемы с печенью
Теги : тромбоз, причины нарушения, Алексей Хухрев