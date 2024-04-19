Врач Киселева: избыток молока может спровоцировать инфаркт, кардиолог Варфоломеев назвал безопасное количество

"Животные жиры, содержащиеся в молочных продуктах, могут способствовать сужению кровеносных сосудов, а также развитию рассеянного склероза и деменции," - заключила врач-терапевт.

"Действительно, переизбыток кальция, потребляемого из молочных продуктов, может привести к его отложению в стенках сосудов, что также способствует атеросклерозу и повышению кровяного давления. Они могут быть богаты насыщенными жирами, которые, при чрезмерном употреблении, могут увеличить уровень холестерина в крови", - объясняет Варфоломеев.

"Рекомендуемое количество молочных продуктов составляет около 2-3 порций в день для взрослых. Порция может быть определена как один стакан молока (около 240 мл), один кусок твердого сыра (около 30 г), или один контейнер йогурта (около 170 г)".

Как отмечает специалист, согласно стандартам Роспотребнадзора, человек с нормальным состоянием здоровья может употреблять один-два стакана молока в день. Молочные продукты являются основным источником кальция, необходимого в дневной рационе от 800 до 1200 мг в зависимости от возраста. Эту норму можно удовлетворить с помощью одного-двух стаканов молока (предпочтительно кисломолочных продуктов) и небольшого кусочка сыра.Научные исследования подтверждают, что кальций лучше всего усваивается из необезжиренных продуктов. Однако для его нормального всасывания в костную ткань необходимы также фосфор, магний, витамины D и К2. При недостатке этих микроэлементов кальций может начать оседать на стенках сосудов, приводя к их сужению и повышению кровяного давления. В результате возможны серьезные сердечно-сосудистые осложнения, такие как инфаркт миокарда и инсульт.какое количество молочных продуктов допустимо при больном сердце.Оптимальное количество молочных продуктов может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и рекомендаций врача, но обычно рекомендуется следовать общим рекомендациям по потреблению.Основная цель при заболеваниях сердца - соблюдать здоровый рацион и контролировать питание.Рекомендуется предпочитать нежирные или обезжиренные варианты молока, йогурта и сыра, чтобы снизить потребление насыщенных жиров, которые могут негативно влиять на сердечно-сосудистое здоровье. Также следует избегать молочных продуктов с добавленным сахаром или солью, так как они могут увеличить риск повышения артериального давления и развития сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о пользе сыра и рыбы для больных депрессией.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.