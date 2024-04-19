Эндокринолог Киселева провела параллель между избытком молока и склонностью к инфаркту

«Избыток молока в рационе может навредить сосудам (вплоть до инфаркта и инсульта) из-за повышенного уровня кальция в крови», - врач сообщила об этом порталу «Доктор Питер».

Эндокринолог Киселева провела параллель между избытком молока и склонностью к сердечнососудистым катастрофам, инфаркту и инсульту.Елена Киселева констатировала, что молочные продукты являются основным источником кальция в питании человека. Для восполнения уровня этого микроэлемента большого количества «молочки» не требуется. Взрослому организму нужно до 1200 мг в день – данная норма обеспечивается одним-двумя стаканами молока или кисломолочных напитков и кусочком сыра.Врач-эндокринолог обратила внимание на то, что кальций, необходимый для прочности зубов и костей, а также хорошего состояния ногтей и волос, не будет нормально усвоен организмом без получения фосфора, магния, витаминов D и К2. Если организму их не хватает, то кальций просто осядет на стенках сосудов, станет одним из компонентов бляшек в их полости. Разрастание таких бляшек, а также жесткость сосудистой ткани из-за оседания кальция поспособствуют неблагоприятным сосудистым изменениям, последствием которых станет нарушение кровообращения таких органов как сердце и мозг. В этих условиях возрастет риск повышенного давления, аритмии, сердечного приступа и инсульта головного мозга, предупредила врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кто рискует довести себя до рака питьем воды с лимоном, – об этом рассказал врач-гепатолог Сергей Вялов.

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