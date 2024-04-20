Диетолог Эндрюс: два главных фактора повышенного риска рака – это переработанное мясо и алкоголь

«Переработанное мясо и алкоголь – это единственные два фактора, которые повышают риск возникновения и развития нескольких различных видов рака, вот и все», - цитирует Николь Эндрюс «Российская газета», ссылаясь на TikTok.

«Все алкогольные напитки, включая красное и белое вино, пиво, ликеры, связаны с повышенным риском рака. Чем больше вы пьете, тем выше этот риск. Алкоголь расщепляется на химическое вещество под названием ацетальдегид, которое повреждает ДНК и не позволяет организму ее восстановить».

Диетолог Эндрюс заявила, что некоторые привычки людей оказывают очень существенное влияние на те небагоприятные изменения в организме, которые ведут к возникновению рака. Два главных фактора повышенного риска рака – это переработанное мясо и алкоголь, констатировала эксперт.Издание напомнило, что еще 2015 году ВОЗ объявило продукцию из обработанного мяса потенциально канцерогенной. В частности, регулярное употребление ветчины, колбас, мясных деликатесов, бекона, паштетов, мясных консервов ассоциируется с подверженностью раку желудка и колоректальному раку (злокачественные опухоли кишечника). Канцерогенность переработанного мяса ученые связывают с негативным воздействием на клетки органов содержащихся в нем добавок (например, нитратов).Говоря о канцерогенном эффекте алкоголя, диетолог Эндрюс предупредила:Эксперт уточнила, что прием алкоголя способствует появлению опухолей в печени, толстой кишке, горле, пищеводе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой вред наносит организму употребление конфет с алкоголем

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