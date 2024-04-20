Диетолог Эндрюс: два главных фактора повышенного риска рака – это переработанное мясо и алкоголь
По словам врача-диетолога Николь Эндрюс, нездоровое питание является одним из наиболее значимых факторов, повышающих для человека риск возникновения рака.
Диетолог Эндрюс заявила, что некоторые привычки людей оказывают очень существенное влияние на те небагоприятные изменения в организме, которые ведут к возникновению рака. Два главных фактора повышенного риска рака – это переработанное мясо и алкоголь, констатировала эксперт.
«Переработанное мясо и алкоголь – это единственные два фактора, которые повышают риск возникновения и развития нескольких различных видов рака, вот и все», - цитирует Николь Эндрюс «Российская газета», ссылаясь на TikTok.
Издание напомнило, что еще 2015 году ВОЗ объявило продукцию из обработанного мяса потенциально канцерогенной. В частности, регулярное употребление ветчины, колбас, мясных деликатесов, бекона, паштетов, мясных консервов ассоциируется с подверженностью раку желудка и колоректальному раку (злокачественные опухоли кишечника). Канцерогенность переработанного мяса ученые связывают с негативным воздействием на клетки органов содержащихся в нем добавок (например, нитратов).
Говоря о канцерогенном эффекте алкоголя, диетолог Эндрюс предупредила:
«Все алкогольные напитки, включая красное и белое вино, пиво, ликеры, связаны с повышенным риском рака. Чем больше вы пьете, тем выше этот риск. Алкоголь расщепляется на химическое вещество под названием ацетальдегид, которое повреждает ДНК и не позволяет организму ее восстановить».
Эксперт уточнила, что прием алкоголя способствует появлению опухолей в печени, толстой кишке, горле, пищеводе.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой вред наносит организму употребление конфет с алкоголем.
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