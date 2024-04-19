Нарколог Холдин: шоколадные конфеты с алкоголем вредят поджелудочной железе и печени

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шоколадные конфеты

Нарколог Виталий Холдин: употребление шоколада с алкоголем может по-особому вредить состоянию поджелудочной железы и печени.

Нарколог Холдин констатировал: от конфет с алкоголем нужно отказываться не только тем, кто за рулем. При имеющихся проблемах с поджелудочной железой и печенью от такого лакомства тоже лучше воздержаться. Специалист предупредил, что шоколадные конфеты с алкоголем вредят здоровью этих органов, а при уже имеющихся болезнях и хронических нарушениях вред подобного угощения будет особенно существенным.

«Сочетание шоколада и алкоголя само по себе не несет для организма ничего хорошего. Такой микс резко повышает сахар в крови, оказывая негативное воздействие на поджелудочную железу и печень», - приводит слова нарколога РИАМО.

Холдин добавил, что сладости с алкоголем категорически не рекомендуются для угощения детей. Последствием их поедания могут стать непредвиденные реакции, такие как рвота, резкая слабость, снижение давления, потеря сознания. Кроме того, конфеты с коньяком, ликером или другой алкогольной начинкой могут повлиять на формирование привыкания к запаху и вкусу спиртного в раннем возрасте.

Взрослым людям, подверженным запоям или склонным к злоупотреблению алкоголем употреблять такого рода сладости тоже нельзя во избежание риска срыва, предостерег эксперт

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Виталий Холдин
Виталий Холдин
ЗОЖ
главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области
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Теги : вред алкоголя, сладости, Виталий Холдин