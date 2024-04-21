Нарколог Поликарпов: коньяк способен провоцировать скачки артериального давления

«Польза коньяка для стабилизации давления – распространенный миф», - сказал специалист.

«Коньяк вредит сердечно-сосудистой системе, а также может провоцировать аппетит: человек будет есть больше необходимого», - дополнил эксперт.

Не стоит воспринимать коньяк как средство от головной боли или как напиток, помогающий улучшить самочувствие при метеозависимости или гипотонии, – такую рекомендацию озвучил в беседе с « Газетой.Ru » нарколог Поликарпов. Врач подчеркнул: утверждения о пользе коньяка для улучшения самочувствия при перепадах артериального давления не соответствуют действительности.Поликарпов обратил внимание на то, что коньяк сам способен провоцировать скачки артериального давления. Последствием его приема может стать аритмия и связанные с ней инфаркт и инсульт.Нарколог пояснил, что алкоголь обладает свойством вызывать расширение сосудов, ведущее к снижению артериального давления. Но спустя время после этого расширения происходит сужение сосудов, вызывающее резкий подъем давления. Выдержать такой перепад в состоянии только очень крепкая сосудистая система, но если она ослаблена или если имеются хронические патологии, его последствием могут стать опасные для жизни состояния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие жирные продукты врачи рекомендуют употреблять для улучшения состава крови.

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