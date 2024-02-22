Нарколог Поликарпов: тяжелое похмелье требует медицинского вмешательства

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похмелье

Нарколог Александр Поликарпов объяснил, какое похмелье является опасным и требует обращения за медицинской помощью.

Нарколог Поликарпов напомнил, что плохое самочувствие в состоянии похмелья объясняется процессом выведения токсичных продуктов переработки этанола. Интенсивность дискомфорта может быть разной – в большинстве случаев люди ощущают жажду, сухость во рту, тошноту, головную боль, общее недомогание и слабость.

Но похмелье может выражаться и более тяжелыми симптомами. Так, если у человека была рвота, его организм может сильно страдать от обезвоживания и потери электролитов, из-за которых может нарушаться сердцебиение и возникает гипертрофированная слабость, граничащая с обмороком.

Поликарпов подчеркнул, что тяжелое похмелье требует медицинского вмешательства – попытки справиться с ним дома чреваты ухудшением, при котором возникает угроза для жизни.

«Обморочное состояние и сильная слабость говорят о том, что организм не справляется с избавлением от ядовитых для него продуктов распада алкоголя. При предобморочном состоянии нужно вызывать скорую помощь, так как это уже говорит о тяжелом состоянии», - посоветовал специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Нарколог обратил внимание на то, что тяжелое похмелье является особенно опасным, если имеются хронические проблемы со здоровьем – например, хронические нарушения в сердечно-сосудистой системе, почках, ЖКТ, нервной системе. В этом случае к пострадавшему необходимо срочно вызывать медиков. Поликарпов пояснил, что врачи не только смогут правильно оценит тяжесть состояния, но и подберут необходимые для его лечения препараты и при необходимости выполнят инфузионную терапию (капельницы).

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой запор требует обращения за медицинской помощью.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Поликарпов
Александр Поликарпов
Здоровье
психиатр-нарколог, психотерапевт
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Теги : похмелье, опасность для человека, Александр Поликарпов
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