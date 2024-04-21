Врачи назвали мясо и яйца в числе жирных продуктов для улучшения состава крови

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бутерброд с яйцом

Для хорошей крови важно употреблять в пищу качественные натуральные жирные продукты, – об этом сообщили российские врачи.

Врачи назвали мясо и яйца в числе жирных продуктов для улучшения состава крови, проинформировал портал здоровое-питание.рф. В частности, употребление мяса особенно эффективно способствует восполнению уровня железа –  крайне важного для кроветворения элемента.

«Чтобы восстановить запасы железа (микроэлемент необходим организму для выработки красных кровяных телец – эритроцитов), рекомендуется не отказываться от красного мяса», - констатируют специалисты.

Еще одна разновидность жирных продуктов, полезных для улучшения состава крови – это субпродукты. Они тоже характеризуются очень высокой концентрацией железа в своем составе. Главное при их употреблении: помнить об умеренности. В субпродуктах содержится много холестерина – ими лучше не увлекаться.

Также в числе жирных продуктов для улучшения состава крови врачами были названы яйца.

«Есть мнение, что регулярное употребление яиц связано с риском повышения холестерина. Последние исследования показали, что не сами яйца влияют на уровень "плохого" холестерина, а то, с чем мы их едим. Например, сосиски и бекон», - поделилась кардиолог Анна Кореневич.

В вареных куриных и перепелиных яйцах присутствует большое количество таких ценных для системы кровообращения и сосудов веществ как железо, магний, ненасыщенные жирные кислоты, витамины.

Кроме того, на состоянии крови положительно сказывается употребление жирной рыбы и еще одного жирного продукта – темного шоколада.

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