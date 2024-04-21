«Чтобы восстановить запасы железа (микроэлемент необходим организму для выработки красных кровяных телец – эритроцитов), рекомендуется не отказываться от красного мяса», - констатируют специалисты.

«Есть мнение, что регулярное употребление яиц связано с риском повышения холестерина. Последние исследования показали, что не сами яйца влияют на уровень "плохого" холестерина, а то, с чем мы их едим. Например, сосиски и бекон», - поделилась кардиолог Анна Кореневич.

Врачи назвали мясо и яйца в числе жирных продуктов для улучшения состава крови, проинформировал портал здоровое-питание.рф. В частности, употребление мяса особенно эффективно способствует восполнению уровня железа – крайне важного для кроветворения элемента.Еще одна разновидность жирных продуктов, полезных для улучшения состава крови – это субпродукты. Они тоже характеризуются очень высокой концентрацией железа в своем составе. Главное при их употреблении: помнить об умеренности. В субпродуктах содержится много холестерина – ими лучше не увлекаться.Также в числе жирных продуктов для улучшения состава крови врачами были названы яйца.В вареных куриных и перепелиных яйцах присутствует большое количество таких ценных для системы кровообращения и сосудов веществ как железо, магний, ненасыщенные жирные кислоты, витамины.Кроме того, на состоянии крови положительно сказывается употребление жирной рыбы и еще одного жирного продукта – темного шоколада.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие каши особенно эффективно при их употреблении оздоровляют кишечник

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