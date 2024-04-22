Терапевт Рябков: сильная головная боль эффективно снимается анальгетиками с кофеином

«При сильной головной боли наиболее эффективны анальгетики, содержащие кофеин… Наложение холодного компресса на область головы, где ощущается боль, также может помочь смягчить симптомы», - подсказал специалист.

Терапевт Рябков констатировал, что самым эффективным способом справиться с головной болью является прием таблетки ибупрофена при появлении первых неприятных ощущений. Сильная головная боль эффективно снимается анальгетиками с кофеином, поделился врач в комментарии Life Рябков добавил, что часто головная боль возникает от длительного пребывания в душном, плохо проветриваемом помещении, и в этом случае улучшить самочувствие помогает выход на улицу и прогулка или тщательное проветривание. Кроме того, приступы головной боли возникают в тесной связи с изменениями артериального давления, развитием гипертонии. Решить проблему, соответственно, помогает нормализация АД и его контроль.Но если головная боль начала возникать периодически, а также если она сопровождается другими тяжелыми симптомами (потеря равновесия, слабость, тошнота, проблемы со зрением), или не проходит при использовании обычных аптечных препаратов, нужно обязательно обратиться к специалисту, терапевту или неврологу, чтобы врач мог установить причину таких изменений с самочувствием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие серьезные проблемы со здоровьем могут скрываться за дневной сонливостью.

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