Терапевт Рябков: сильная головная боль эффективно снимается анальгетиками с кофеином

164 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sick-mature-woman_1238746.htm#query=headache&position=25&from_view=search&track=sph
головная боль

По словам терапевта Андрея Рябкова, возникающая головная боль всегда требует лечения, терпеть ее не следует.

Терапевт Рябков констатировал, что самым эффективным способом справиться с головной болью является прием таблетки ибупрофена при появлении первых неприятных ощущений. Сильная головная боль эффективно снимается анальгетиками с кофеином, поделился врач в комментарии Life.

«При сильной головной боли наиболее эффективны анальгетики, содержащие кофеин… Наложение холодного компресса на область головы, где ощущается боль, также может помочь смягчить симптомы», - подсказал специалист.

Рябков добавил, что часто головная боль возникает от длительного пребывания в душном, плохо проветриваемом помещении, и в этом случае улучшить самочувствие помогает выход на улицу и прогулка или тщательное проветривание. Кроме того, приступы головной боли возникают в тесной связи с изменениями артериального давления, развитием гипертонии. Решить проблему, соответственно, помогает нормализация АД и его контроль.

Но если головная боль начала возникать периодически, а также если она сопровождается другими тяжелыми симптомами (потеря равновесия, слабость, тошнота, проблемы со зрением), или не проходит при использовании обычных аптечных препаратов, нужно обязательно обратиться к специалисту, терапевту или неврологу, чтобы врач мог установить причину таких изменений с самочувствием.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие серьезные проблемы со здоровьем могут скрываться за дневной сонливостью.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Рябков
Андрей Рябков
Здоровье
врач-терапевт
Читать MedikForum.ru в
Врач Рябков оценил причины головной боли и выделил отдельно неожиданные
Врач Соломатина рассказала, как справиться с головной болью без таблеток
Терапевт Когтев: с какой головной болью нужно обращаться за медпомощью?
Теги : головная боль, лечение боли, Андрей Рябков