Врач Утнасунова: повышенную дневную сонливость могут вызывать серьезные нарушения в организме

«Повышенная дневная сонливость может указывать на серьезные нарушения в работе организма, и нужно обратиться к специалисту, если она возникает несмотря на качественный ночной сон не меньше 7 часов».

«Постоянным желанием спать сопровождаются и психические расстройства, в том числе депрессивное состояние», - добавила специалист.

«Ночная бессонница и, как следствие, желание прикорнуть днем, могут возникнуть при расстройствах мочеиспускания, приступах бронхиальной астмы, нарушениях гормонального фона в связи с заболеваниями щитовидки», - уточнила специалист.

Врач Утнасунова подчеркнула в интервью изданию « Вести Подмосковья »:Медик отметила, что сильное желание спать днем часто возникает у людей с синдромом обструктивного апноэ, при котором ночью происходят задержки дыхания во сне. Из-за таких задержек организм не получает нужного количества кислорода, в том числе его нехватку ощущает мозг. Все это ведет к появлению чувства усталости, вялости, сонливости, зевоты.Также, объяснила врач Утнасунова, повышенную дневную сонливость могут вызывать неврологические заболевания – например, в виде синдрома беспокойных ног, болезни Паркинсона, эпилепсии.Утнасунова обратила внимание на то, что люди с некоторыми хроническими заболеваниями могут ночью страдать от их обострения (такое возможно при сердечной недостаточности, ХОБЛ (болезнь легких), гастроэзофагеальном рефлюксе. При этом ночью возникают симптомы, способствующие пробуждению, и такое прерывание сна впоследствии негативно влияет на тонус и самочувствие.Помимо прочего, дневная сонливость может быть маркером того, что организм человека переутомлен разного рода нагрузками и не получает нужного отдыха.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что использование сосудосуживающих капель может быть опасным при имеющемся повышенном давлении.

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