Диетолог Арзуманян: почему полезно употреблять куриную или говяжью печень

«Печень однозначно полезна. Если брать говяжью или куриную, то эти продукты содержат большое количество железа, которое участвует не только в кроветворении, но и в работе иммунной системы. Вдобавок являются источником белка, витаминов группы В и витамина А, содержат фолиевую кислоту, селен и цинк», - перечислила эксперт в интервью радио Sputnik

Диетолог Арзуманян рассказала, что субпродукты по многим полезным характеристикам не уступают мясу, тогда как по своей цене они гораздо более доступны. Говоря именно о печени, медик отметила: одним из достоинств данного продукта является его хорошее усвоение. Противопоказаний к употреблению печени практически не существует, есть ее можно всем.Арзуманян уточнила, почему полезно употреблять куриную или говяжью печень. По словам диетолога, их включение в рацион питания содействует укреплению иммунной системы – это происходит в связи с тем, что организм получает железо и важные витамины.Говяжью или куриную печень диетолог посоветовала употреблять в количество до 200 граммов в неделю.Арзуманян добавила, что в рационе также должна присутствовать печен трески, которая является важным источником витамина D.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие жирные продукты являются полезными для улучшения состава крови.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.