Диетолог Арзуманян: почему полезно употреблять куриную или говяжью печень
Диетолог Маргарита Арзуманян рассказала, чем полезна для здоровья разнообразная печень.
Диетолог Арзуманян рассказала, что субпродукты по многим полезным характеристикам не уступают мясу, тогда как по своей цене они гораздо более доступны. Говоря именно о печени, медик отметила: одним из достоинств данного продукта является его хорошее усвоение. Противопоказаний к употреблению печени практически не существует, есть ее можно всем.
Арзуманян уточнила, почему полезно употреблять куриную или говяжью печень. По словам диетолога, их включение в рацион питания содействует укреплению иммунной системы – это происходит в связи с тем, что организм получает железо и важные витамины.
«Печень однозначно полезна. Если брать говяжью или куриную, то эти продукты содержат большое количество железа, которое участвует не только в кроветворении, но и в работе иммунной системы. Вдобавок являются источником белка, витаминов группы В и витамина А, содержат фолиевую кислоту, селен и цинк», - перечислила эксперт в интервью радио Sputnik.
Говяжью или куриную печень диетолог посоветовала употреблять в количество до 200 граммов в неделю.
Арзуманян добавила, что в рационе также должна присутствовать печен трески, которая является важным источником витамина D.
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Маргарита Арзуманян
Здоровье
врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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