Washington Post: неалкогольная жировая болезнь печени способна убить даже детей

«По разным данным в России от 25 до 37% людей живут с ожирением печени. Оно может приводить к циррозу печени – смертельному заболеванию. Но даже если до этого не дойдет, жировая болезнь печени способна привести к нарушению обмена веществ, изменению состава крови, гипертонии, сахарному диабету», - проинформировала « КП ».

«Есть множество исследований, доказывающих, что короткий некачественный сон связан с увеличением веса, повышенным чувством голода и резкими скачками сахара в крови», - констатировала диетолог

«В США за последние пять лет число детей и подростков, получающих диагноз НАЖБП, выросло вдвое. Эта болезнь может появиться даже у плода в утробе матери, если она страдает ожирением, или в процессе беременности употребляет слишком большое количество сахара и вредной пищи», - сообщил Washington Post.

Ученые констатируют, что в России (как и во всем мире) стало больше число людей, страдающих от такой патологии как НАЖБП, неалкогольная жировая болезнь печени. Такой рост случаев заболевания исследователи связывают с распространением ожирения как такового. У тучного человека не может быть здоровой печени, в ней тоже будут скапливаться жировые отложения.Ожирение печени тесно связано с другими патологиями. Если оно возникает, то может со временем поспособствовать появлению опасных изменений в состоянии органа, или, например, вызвать диабет.Диетолог из США Кристин Киркпатрик, которая давно изучает проблему ожирения печени, заявила в интервью, что развитие НАЖБП часто происходит в стрессовых условиях жизни – этому, например, способствует недостаток сна.Киркпатрик добавила, что основным фактором риска ожирения печени является инсулинорезистентность – нарушение, при котором клетки организма теряют чувствительность к гормону инсулину. Очень часто инсулинорезистентность развивается из-за нездорового питания: злоупотребления продуктами, повышающими уровень сахара в крови.В свою очередь, издание Washington Post опубликовало данные о том, что ожирению печени в последнее время стали массово подвергаться подростки – в этом эксперты также видят влияние нездорового образа жизни и несбалансированного питания, ведущих к увеличению веса.Специалисты отмечают, что дети с НАЖБП могут ощущать одышку при физических нагрузках, а также слабость и быстрое утомление, болезненность в животе (правая верхняя часть). Также возможно пожелтение кожи или глаз.Эксперты подчеркнули, что неалкогольная жировая болезнь печени является опасной патологией, способной убить даже детей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты заставляют организм быстро засахариваться.

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