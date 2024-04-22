Готовые фруктовые йогурты названы среди трех продуктов, заставляющих организм быстро засахариваться

«Некоторые продукты считаются полезными, однако на деле они совсем не безопасны, так как содержат "скрытый" сахар. Регулярное употребление такой пищи ведет к тому, что организм быстро засахаривается», - опубликовал он мнение экспертов, медиков и диетологов.

«В составе покупного сока может совсем не быть ценной клетчатки, зато могут присутствовать усилители вкуса и сахар – до 50 граммов в одной порции», - предупредили специалисты.

Готовые фруктовые йогурты были названы специалистами среди трех продуктов, заставляющих организм быстро засахариваться, об этом проинформировал греческий портал Pronews.gr,В частности, врачи посоветовали с осторожностью относиться к кисломолочным продуктам с фруктами или ягодами, поскольку они с большой вероятностью содержат добавки, обеспечивающие им нужный вкус и аромат. Эксперты призвали всегда внимательно читать этикетки подобных продуктов, и отказываться от их употребления, если одним из первых в них указывается сахар и присутствует множество ненатуральных компонентов. Фруктовый йогурт при необходимости следует готовить самим, добавляя в натуральный несладкий продукт измельченные кусочки плодов.Также среди трех продуктов, заставляющих организм быстро засахариваться, специалистами были назван сухофрукты. Медики предупредили, что при употреблении фиников, чернослива, изюма или кураги организм получает высокую дозировку сахара и простых углеводов, в результате чего может значительно повышаться уровень глюкозы в крови. По их словам, плоды в их натуральном виде полезнее для перекусов чем сушеные.В целом, считают эксперты, перекусывать лучше чем-то несладким: овощами или орехами, а не фруктами, которые правильнее есть как десерт (после основного приема пищи).Еще один фактор засахаривания организма – это питье соков. Даже свежевыжатые соки врачи считают излишне насыщенными сахаром, а магазинные пакетированные соки и вовсе называют «сахарной бомбой».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что избыток молока в рационе может повлиять на склонность человека к инфаркту.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.