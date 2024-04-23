Елена Малышева: дефицит железа часто становится причиной облысения у женщин

«Облысение у женщин могут вызвать проблемы с кровью. Женщине нужно исключить железодефицитную анемию. Даже латентный железодефицит может провоцировать выпадение волос», - констатировала трихолог.

Доктор Малышева предупредила российских женщин, что проблема облысения у них часто бывает обусловлена нехваткой железа и ассоциированной анемией. Высказывание Елены Малышевой поддержала доктор медицинских наук, трихолог Аида Гаджигороева. Эксперт посоветовала женщинам, заметившим у себя более интенсивную потерю волос, сдать анализы, необходимые для выявления железодефицитной анемии.Гаджигороева добавила, что причиной облысения у женщин нередко становятся также проблемы с щитовидной железой. На состоянии волос могут сказаться любые изменения баланса гормонов щитовидной железы, как их недостаточность, так и избыток.Что касается мужского облысения, его ключевым пусковым механизмом являются реакции организма на колебания уровня андрогенов (мужские половые гормоны). Подобные реакции зависят во многом от индивидуальных особенностей, наследственности, генов. При этом наиболее существенная потеря волос происходит в андрогензависимых зонах, таких как темя, лобно-височные области, макушка, область бороды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление качественной жирной пищи помогает предотвратить обвисание и дряблость кожи

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