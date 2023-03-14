Трихолог Нагайцева рассказала о причинах выпадения волос у женщин

«Латентный дефицит железа – проблема номер один у женщин, особенно молодых женщин детородного возраста», - сказала об этом Нагайцева.

«Дефицит витамина D, омеги-3, цинка, селена, магния, белка и витамина B7».

Трихолог Юлия Нагайцева рассказала в интервью, какие причины чаще всего скрываются за жалобами женщин на интенсивный «волосопад». По словам медика, наиболее массовой причиной выпадения волос у представительниц прекрасного пола оказывается недостаток железа.Говоря о дефиците питательных веществ, трихолог подтвердила его влияние на женское облысение. Нагайцева уточнила , нехватка каких именно веществ провоцирует выпадение волос:Кроме того, предупредила врач в своем комментарии News.ru, причиной выпадения волос могут быть некоторые лекарственные препараты – например, противовоспалительные средства, принимаемые при той же головной или зубной боли.Влияет на состояние волос у женщин и состояние эндокринной системы. Нарушения в работе желез могут способствовать существенному поредению шевелюры, ухудшению качества волос. Проблемы с щитовидной железой часто ведут к тому, что женщины теряют волосы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людьми с лишним весом легче переносится химиотерапия.

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