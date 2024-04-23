Ревматолог Коршунова: что помогает облегчить боль и другие неприятные симптомы артрита

«Следует понимать, что есть варианты артритов, которые излечимы, а есть те, которые требуют постоянного длительного лечения базисными препаратами. Базисные препараты – это основа лечения, но не стоит забывать и про средства, облегчающие симптомы», - сказала медик в комментарии РИАМО

«При необходимости можно использовать различные ортопедические изделия: ортезы, трости, ходунки, бандажи и ортопедические стельки. Все приспособления призваны облегчить состояние пациента, разгрузить пораженные суставы и сделать движения менее болезненными», - констатировала врач.

Артрит является воспалительным заболеванием суставов, при котором возникают разнообразные неприятные симптомы в виде болевого синдрома, отечности, покраснения, повышения локальной температуры, плохой подвижности. У людей, страдающих этой патологией, может значительно снижаться качество жизни, сообщила ревматолог Ирина Коршунова.Ревматолог уточнила, что помогает облегчить боль и другие неприятные симптомы артрита. Одним из самых простых методов является применение холодных компрессов. Воздействие холодом показано в тех случаях, когда сустав увеличивается в объеме, краснеет, становится горячим на ощупь. С помощью холодных компрессов можно уменьшить боль и воспаление.Также, добавила Коршунова, больные суставы необходимо освобождать от повышенных нагрузок. При артрите показана лишь деятельность с умеренной физической активностью или лечебная физкультура, помогающая улучшить тонус мышц и подвижность суставов.Медик дополнила, что в рационе людей с артритом следует ограничивать присутствие продуктов, способных активизировать процессы воспаления, – прежде всего, сахара и трансжиров. Красное мясо должно употребляться строго умеренно, от продуктов его переработки лучше отказаться. Наиболее правильным типом питания при данном заболевании считается средиземноморская диета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие средства предпочтительно использовать при сильной головной боли.

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