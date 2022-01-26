Врач-ревматолог назвал 9 необычных признаков ревматоидного артрита, которые вы могли упустить
Артрит является очень распространенным заболеванием. Все знают о наиболее распространенных симптомах артрита, включая боль в суставах и воспаление. Но есть и некоторые «необычные» признаки ревматоидного артрита, которые вы можете не заметить.
Существует множество различных типов артрита, но наиболее распространенным является остеоартрит. Ревматоидный артрит может поражать не только суставы, и у вас могут появиться некоторые необычные признаки, предупреждает ревматолог доктор Джудит Франк. Она добавила, что симптомы могут начать проявляться по всему телу, в том числе на коже и лице. Эти симптомы могут быть не только ревматоидным артритом, поэтому важно проверить их их у врача.
«Необычные» симптомы ревматоидного артрита
- Проблемы со слухом – постоянный звон, жужжание или свист в ушах.
- Храп - громкий храп или прерывистое дыхание ночью.
- Кожная сыпь — темно-красные или пурпурные шишки, крапивница или розовые пятна неправильной формы на коже.
- Боль в груди - одышка, сопровождающаяся хроническим кашлем или болями в груди.
- Внезапное онемение — временная онемение пальцев рук или ног.
- Болезнь десен - воспаление десен, потеря зубов или даже болезненность суставов.
- Повышенное соотношение жировой и мышечной массы. Более высокое соотношение жировой и мышечной массы влияет даже на людей с относительно нормальным весом.
- Красные глаза - повторяющееся, стойкое или сильное покраснение глаз, а также боль в глазах, слезотечение или раздражение.
- Покалывание - онемение или покалывание в руках или ногах, приводящее к опуханию суставов.
Джудит Франк
Здоровье
Врач-ревматолог в AMITA Health La Grange (США).
Оставить комментарий