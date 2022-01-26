Врач-ревматолог назвал 9 необычных признаков ревматоидного артрита, которые вы могли упустить

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Врач-ревматолог назвал 9 необычных признаков ревматоидного артрита, которые вы могли упустить

Артрит является очень распространенным заболеванием. Все знают о наиболее распространенных симптомах артрита, включая боль в суставах и воспаление. Но есть и некоторые «необычные» признаки ревматоидного артрита, которые вы можете не заметить.

Существует множество различных типов артрита, но наиболее распространенным является остеоартрит. Ревматоидный артрит может поражать не только суставы, и у вас могут появиться некоторые необычные признаки, предупреждает ревматолог доктор Джудит Франк. Она добавила, что симптомы могут начать проявляться по всему телу, в том числе на коже и лице. Эти симптомы могут быть не только ревматоидным артритом, поэтому важно проверить их их у врача.

«Необычные» симптомы ревматоидного артрита


  • Проблемы со слухом – постоянный звон, жужжание или свист в ушах.
  • Храп - громкий храп или прерывистое дыхание ночью.
  • Кожная сыпь — темно-красные или пурпурные шишки, крапивница или розовые пятна неправильной формы на коже.
  • Боль в груди - одышка, сопровождающаяся хроническим кашлем или болями в груди.
  • Внезапное онемение — временная онемение пальцев рук или ног.
  • Болезнь десен - воспаление десен, потеря зубов или даже болезненность суставов.
  • Повышенное соотношение жировой и мышечной массы. Более высокое соотношение жировой и мышечной массы влияет даже на людей с относительно нормальным весом.
  • Красные глаза - повторяющееся, стойкое или сильное покраснение глаз, а также боль в глазах, слезотечение или раздражение.
  • Покалывание - онемение или покалывание в руках или ногах, приводящее к опуханию суставов.
Ранее Медикфорум писал о необычных симптомах рака.
Джудит Франк
Джудит Франк
Здоровье
Врач-ревматолог в AMITA Health La Grange (США).
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