Диетолог Садыгова: регулярный крепкий сон более шести часов может давать эффект похудения

«Для похудения иногда достаточно просто нормализовать сон», - заявила медик « Газете.Ru ».

«Дефицит сна, когда человек спит менее шести часов, повышает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа. Также доказано, что дефицит сна может приводить к нарушению метаболизма глюкозы, тем самым опосредованно влиять на развитие сахарного диабета», - объяснила врач-эндокринолог.

Врач Садыгова констатировала в интервью: вес человека и то, как он спит по ночам, тесно связаны.Специалист отметила, что качество ночного сна оказывает серьезное влияние на производство гормонов в организме. В свою очередь, соотношение разных гормонов влияет на механизмы аппетита и голода, метаболизм глюкозы и жиров. Так, например, систематический недосып ведет к дисбалансу двух гормонов, лептина и грелина, последствием которого становится возникновение повышенного аппетита и неспособности ощущать сытость при нормальных объемах еды.Хороший сон, наоборот, помогает нормализовать процессы выработки гормонов и обмена веществ, защищая от избыточного жироотложения. Диетолог Садыгова отметила, что регулярный крепкий сон более шести часов может давать эффект похудения.Для улучшения качества ночного сна медик посоветовала содержать в чистоте и уюте спальное место, тщательно его проветривать и укрывать от проникновения света.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем вызывают чувство сильной сонливости днем.

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