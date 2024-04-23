Врач Шаповаленко: прием антибиотиков может спровоцировать выпадение волос

«Многие лекарственные препараты, в частности, антибиотики и антибактериальные препараты, могут вызывать выпадение волос», - констатировала Татьяна Шаповаленко.

«К выпадению волос могут приводить и избыточные дозы витамина А», - заявила врач.

Врач Шаповаленко, ставшая экспертом в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», предупредила россиян, что прием антибиотиков может спровоцировать выпадение волос. Медик отметила, что антибиотики – не единственный тип лекарственных препаратов, обладающих способностью делать волосы менее густыми и крепкими.Медик добавила, что интенсивную потерю волос могут также вызывать лекарства, назначаемые при терапии депрессии. Аналогичный эффект вызывают и препараты, которыми лечат артрит, акне.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причины облысения, возникающего у мужчин и женщин , – различаются. У женщин обильную потерю волос часто провоцируют железодефицитная анемия и нарушения в работе щитовидной железы, у мужчин проблема облысения тесно связана с колебаниями уровня половых гормонов и чувствительностью организма к ним.

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