Врач Кашух: ежедневное употребление фастфуда «помогает» развиться сахарному диабету и раку

«Регулярное употребление фастфуда может приводить к ожирению, которое, в свою очередь, провоцирует развитие сахарного диабета, артериальной гипертензии, инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний», - сказала она « Известиям ».

Врач Кашух рассказала, почему ежедневное употребление фастфуда несет в себе угрозу для человеческого здоровья. Медик отметила, что фастфуд является пищей, производимой по технологиям глубокой переработки. Иначе говоря, ингредиенты, используемые для приготовления блюд и закусок фастфуд-кухни, – это не натуральные цельные продукты, а то, что создается искусственно пищевой промышленностью на основе отдельных компонентов или же является сильно измельченным. Трансжиры, крахмал, белая мука, многочисленные вкусовые добавки, патока, переработанное мясо – вот что лежит в основе фастфуда. Такая пища содержит много калорий и щедро приправляется сахаром и солью, но при этом не дает организму главного – белка, витаминов, минералов, клетчатки, антиоксидантов. Когда организм недополучает важнейших питательных элементов на постоянной основе, его иммунная система слабеет.Кашух предупредила, что ежедневное употребление фастфуда «помогает» развиться сахарному диабету и раку, поскольку активизирует в организме метаболические нарушения и избыточное жироотложение.Кашух добавила, что появлению рака в организме способствует воспаление, в особенности, хроническое. Фастфуд насыщен сахаром и трансжирами – при постоянном или чрезмерном употреблении они стимулируют развитие воспалительных процессов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частое поедание фастфуда негативно сказывается на когнитивных функциях и способно вызывать проблемы с памятью

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