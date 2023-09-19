Врач Кашух: полностью отказываться от сахара не следует

«Природные сахара содержатся во всех фруктах и ягодах, есть в овощах, злаках и молоке. Исключать такой сахар из рациона опасно, потому что глюкоза – это главный источник энергии. Именно глюкоза помогает нам чувствовать себя бодрыми и стимулирует работу головного мозга», - рассказала Кашух порталу Pravda.Ru.

«Употребление добавленного сахара полезно ограничить до 6-9 чайных ложек в день для взрослых и 4 чайных ложек для детей», - заявила Кашух.

«У некоторых людей появляется головная боль, часто и без причины меняется настроение, возникает тревожность. Кому-то бывает сложно собраться и настроиться на работу», - предупредила эксперт.

Многие люди в попытках похудеть или улучшить здоровье решают исключить сахар из своего рациона. Но врач Кашух предупредила в интервью, что полностью отказываться от сахара не следует. Медик отметила, что источники сахара бывают разными, и если они представляют собой натуральные, полезные продукты, отказ от них вряд ли можно сесть целесообразным.Специалистка констатировала, что контролировать нужно прежде всего количество употребляемого добавленного сахара, применяющегося пищевой промышленностью. Такой сахар содержат в себе готовые десерты, выпечка, консервированные продукты, колбасы, мясные деликатесы, мед и сиропы. Его избыток в ежедневном меню пагубно действует на сосуды, способствует ожирению и сахарному диабету.Медик пояснила, что отказ от готовых сластей в повседневной жизни содействует нормализации уровней сахара, инсулина и холестерина. Но первое время он может провоцировать дискомфорт, и чтобы его выдержать, понадобится терпение.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , которые могут угнетать мужское либидо.

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