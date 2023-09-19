Врач Кашух: полностью отказываться от сахара не следует

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сахар

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух: здоровью вредит не столько сахар, сколько его излишек в рационе, особенно если речь идет о добавленном сахаре.

Многие люди в попытках похудеть или улучшить здоровье решают исключить сахар из своего рациона. Но врач Кашух предупредила в интервью, что полностью отказываться от сахара не следует. Медик отметила, что источники сахара бывают разными, и если они представляют собой натуральные, полезные продукты, отказ от них вряд ли можно сесть целесообразным.

«Природные сахара содержатся во всех фруктах и ягодах, есть в овощах, злаках и молоке. Исключать такой сахар из рациона опасно, потому что глюкоза – это главный источник энергии. Именно глюкоза помогает нам чувствовать себя бодрыми и стимулирует работу головного мозга», - рассказала Кашух порталу Pravda.Ru.

Специалистка констатировала, что контролировать нужно прежде всего количество употребляемого добавленного сахара, применяющегося пищевой промышленностью. Такой сахар содержат в себе готовые десерты, выпечка, консервированные продукты, колбасы, мясные деликатесы, мед и сиропы. Его избыток в ежедневном меню пагубно действует на сосуды, способствует ожирению и сахарному диабету.

«Употребление добавленного сахара полезно ограничить до 6-9 чайных ложек в день для взрослых и 4 чайных ложек для детей», - заявила Кашух.

Медик пояснила, что отказ от готовых сластей в повседневной жизни содействует нормализации уровней сахара, инсулина и холестерина. Но первое время он может провоцировать дискомфорт, и чтобы его выдержать, понадобится терпение.

«У некоторых людей появляется головная боль, часто и без причины меняется настроение, возникает тревожность. Кому-то бывает сложно собраться и настроиться на работу», - предупредила эксперт.

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Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Врач Кашух: полностью отказываться от сахара не следует
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