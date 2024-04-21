Эндокринолог Павлова: фастфуд и другая «мусорная» еда могут необратимо ухудшить память

«Фастфуд и выпечка ухудшают память. И это навсегда», -написала Зухра Павлова в Telegram-канале.

Эндокринолог Павлова предупредила россиян, что проблемы с памятью, плохая способность что-то запоминать бывают следствием того, что люди злоупотребляют «мусорной» едой – фастфудом и продуктами с большим количеством насыщенных жиров, сахара и простых углеводов, а также мучными изделиями, переработанными продуктами. Врач заявила, что фастфуд и другая «мусорная» еда могут необратимо ухудшить память, если человек употребляет их в юном возрасте (причем независимо от того, начинает ли он придерживаться более здорового питания с возрастом).Врач-эндокринолог сослалась на результаты исследований, в ходе которых изучалось воздействие «мусорного» рациона на мозг животных. Опыты на мышах показали, что систематическое употребление нездоровой пищи провоцирует ухудшение долговременной памяти, воспалительные реакции в некоторых областях мозга. В частности, фастфуд и другая «мусорная» еда негативно влияют на функционирование миндалевидного тела и гиппокампа – частей мозга, регулирующих эмоции, обучение и память.Кроме того, имеются данные, что дети, употребляющие много фаст-фуда, демонстрируют низкие результаты в заданиях по математике. Исследователи считают, что это связано с тем, что при таком рационе растущий организм не получает достаточно железа, витаминов группы В и ненасыщенных жирных кислот – их нехватка способствует более медленному развитию процессов мозга. Насыщенный жиром и сахаром повседневный рацион оказывает негативное влияние на процессы обучения у детей, констатировали научные специалисты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты особенно серьезно повышают риск возникновения разных видов рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.