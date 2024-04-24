Mirror: частое появление молочницы может говорить о сахарном диабете

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молочница у женщины

Многие люди по-прежнему не знают, какими симптомами может проявляться сахарный диабет. Опасное заболевание нередко «заявляет» о себе нетипичными признаками.

Развитие диабета ассоциируется с постоянно высоким уровнем сахара в крови – это происходит вследствие сбоев в работе эндокринной системы, из-за которых организм перестает нормально перерабатывать поступающие с пищей углеводы. Обычно у взрослых людей возникает сахарный диабет второго типа, тесно связанный с развитием инсулинорезистентности, потери чувствительности клеток к гормону инсулину, который выделяется поджелудочной железой для переработки глюкозы в энергию.

Как правило, при диабете возникает учащенное мочеиспускание, посредством которого организм пытается избавиться от лишнего сахара в крови. Также человек начинает ощущать повышенную жажду, которую трудно утолить.

Но симптомы диабета могут быть и нетипичными, об этом в комментарии Mirror напомнили специалисты, представляющие Национальную службу здравоохранения Великобритании. Медики посоветовали знать, что указывать на заболевание могут дискомфортные ощущения в области половых органов. Например, частое появление молочницы может говорить об имеющемся сахарном диабете, констатировали эксперты.
 
«Необходимо обратить внимание на возникновение зуда в области половых органов. Диабет также проявляется частыми приступами молочницы – эта инфекция может развиться как у мужчин, так и у женщин», - цитирует Mirror специалистов.

Также, добавили врачи, говорить о сахарном диабете может потеря веса, снижение мышечной массы, помимо того – постоянная усталость, помутнение зрения.

Они подчеркнули, что часто развитие заболевания происходит длительное время бессимптомно. Учитывая это, взрослым людям следует периодически, в формате профилактических обследований, проверять, каким является их уровень сахара в крови.

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