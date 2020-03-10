Медики объяснили, как различить диабет двух разных типов
Диабет двух типов (первого и второго) связан с развитием серьезных осложнений, при этом оба типа принципиально различаются.
Как сообщает MedikForum.ru, на портале The Health Site медики объяснили, как различить диабет двух разных типов. При то и другом типе организм по-разному производит инсулин и реагирует на него.
ВОЗ определяет диабет как хроническое метаболическое заболевание, характеризующееся повышенным уровнем глюкозы в крови, которое со временем приводит к серьезным повреждениям сердца, сосудов, глаз, почек, нервов. К 2016 году диабет стал седьмой ведущей причиной смерти во всем мире. Известны два типа заболевания: первый (1) и второй (2).
Объясняя их различие, медики рассказали: при диабете 2 типа (также известен как диабет у взрослых) клетки тела становятся устойчивыми к инсулину, гормону, который необходим для регуляции содержания сахара в крови.
«Ваша поджелудочная железа вырабатывает гормон, но организм не может использовать его как следует. Со временем это влияет на способность поджелудочной железы вырабатывать инсулин», - пояснили специалисты.
При диабете 1 типа (ювенильный) поджелудочная железа сама производит мало или вовсе не вырабатывает нужного гормона.
«При данном типе диабета иммунные клетки атакуют и разрушают инсулин-продуцирующие клетки в поджелудочной железе. Человек полностью зависит от инъекций инсулина», - поделились эксперты.
Они добавили, что для диабета 1 типа свойственны резкие ухудшения самочувствия из-за значительных колебаний уровня сахара. Его симптомами являются увеличение мочеиспускания, чрезмерный голод и жажда, внезапное увеличение или снижение веса. Нарушение обычно выявляется у детей и подростков.
На развитие диабета 2 типа большое влияние оказывает нездоровый образ жизни, ожирение, малоподвижность.
«Скорректировав свои привычки и похудев, вы можете обратить вспять диабет 2 типа. При диабете 1 типа это не поможет», - резюмировали медработники.
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