Медики объяснили, как различить диабет двух разных типов

«Ваша поджелудочная железа вырабатывает гормон, но организм не может использовать его как следует. Со временем это влияет на способность поджелудочной железы вырабатывать инсулин», - пояснили специалисты.

«При данном типе диабета иммунные клетки атакуют и разрушают инсулин-продуцирующие клетки в поджелудочной железе. Человек полностью зависит от инъекций инсулина», - поделились эксперты.

«Скорректировав свои привычки и похудев, вы можете обратить вспять диабет 2 типа. При диабете 1 типа это не поможет», - резюмировали медработники.