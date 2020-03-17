Неожиданная потеря веса может быть признаком диабета 2 типа

«У людей с диабетом недостаток инсулина препятствует поступлению глюкозы из крови в клетки организма для использования в качестве энергии. Когда это происходит, организм начинает сжигать жир и мышцы для получения энергии, что ведет к снижению общей массы тела», - пояснили эндокринологи.

Как сообщает MedikForum.ru, диабет 2 типа возникает в связи с постоянно высоким уровнем сахара в крови, обусловленным недостаточной выработкой поджелудочной железой гормона инсулина, выводящего глюкозу из кровотока и в клетки организма для получения энергии. В случае развития диабета данного типа глюкоза остается в крови и не может проникать в клетки, чтобы дать им энергию для правильной работы. На этом фоне формируются опасные осложнения (среди них, например, сердечные приступы, инсульты).Общие признаки диабета 2 типа, включают частое мочеиспускание, повышенную жажду, постоянный голод, усталость, нечеткость зрения, медленное заживление порезов и ран, покалывание или онемение в руках или ногах.Но также предупреждающим признаком заболевания может оказаться неожиданная потеря веса, рассказали специалисты изданию Express.Они констатируют: неожиданная потеря веса нередко наблюдается у людей до постановки диагноза диабета 1 типа, более опасного, чем диабет 2 типа, который может быть обратимым.Если человек непреднамеренно потерял более пяти процентов своей массы тела, ему следует обратиться к врачу и обследоваться на предмет выявления диабета, посоветовали эксперты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как различить диабет двух разных типов.