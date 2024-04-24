Онколог Басанов назвал ночную потливость неочевидным признаком «рака молодых» лимфомы
Онколог Руслан Басанов: такой вид рака как лимфома чаще всего возникает у молодых людей возрастом 16-34 лет.
Онколог Басанов рассказал об особенностях лимфомы – группы онкозаболеваний, при которых происходит озлокачествление клеток иммунной системы. Лимфоциты людей начинают увеличиваться, подвергаются активному делению и ведут к нарушениям в органах и тканях лимфатической системы: костном мозге, лимфоузлах.
Онколог Басанов отметил, что лимфома печально известна как «рак молодых», она обычно возникает в незрелом возрасте.
«Лимфомы делят на две группы — ходжкинские и неходжкинские. Первый тип легче поддается лечению, второй имеет более агрессивный характер. Чаще всего лимфомой болеют молодые люди в возрасте 16-34 лет», - сообщил врач «Ленте.ру».
Басанов уточнил, что заподозрить развитие этого распространенного вида рака можно по увеличению лимфатических узлов – они могут в несколько раз превышать норму и ощущаться болезненными при ощупывании. По словам онколога, особенно тревожный признак – это массовое увеличение лимфоузлов, напоминающее гроздь.
Врач подчеркнул, что при их увеличении необходимо пройти УЗИ-обследование.
Также онколог Басанов назвал неочевидные признаки лимфомы, считающейся раком молодых поколений.
«Если воспаляются лимфоузлы, которые невозможно прощупать, стоит обратить внимание на сильную ночную потливость, слабость, необоснованную потерю веса и неснижающуюся температуру. Иногда также возникает сильный кожный зуд», - предупреди он.
Врач обратил внимание на то, что признаками, свойственными лимфоме, могут проявляться многие другие заболевания. Точный диагноз онкологического недуга возможен только при проведении комплексного обследования и биопсии.
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Руслан Басанов
Здоровье
маммолог, онколог, онколог-дерматолог, хирург
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