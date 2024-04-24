Онколог Басанов назвал ночную потливость неочевидным признаком «рака молодых» лимфомы

«Лимфомы делят на две группы — ходжкинские и неходжкинские. Первый тип легче поддается лечению, второй имеет более агрессивный характер. Чаще всего лимфомой болеют молодые люди в возрасте 16-34 лет», - сообщил врач « Ленте.ру ».

«Если воспаляются лимфоузлы, которые невозможно прощупать, стоит обратить внимание на сильную ночную потливость, слабость, необоснованную потерю веса и неснижающуюся температуру. Иногда также возникает сильный кожный зуд», - предупреди он.

Онколог Басанов рассказал об особенностях лимфомы – группы онкозаболеваний, при которых происходит озлокачествление клеток иммунной системы. Лимфоциты людей начинают увеличиваться, подвергаются активному делению и ведут к нарушениям в органах и тканях лимфатической системы: костном мозге, лимфоузлах.Онколог Басанов отметил, что лимфома печально известна как «рак молодых», она обычно возникает в незрелом возрасте.Басанов уточнил, что заподозрить развитие этого распространенного вида рака можно по увеличению лимфатических узлов – они могут в несколько раз превышать норму и ощущаться болезненными при ощупывании. По словам онколога, особенно тревожный признак – это массовое увеличение лимфоузлов, напоминающее гроздь.Врач подчеркнул, что при их увеличении необходимо пройти УЗИ-обследование.Также онколог Басанов назвал неочевидные признаки лимфомы, считающейся раком молодых поколений.Врач обратил внимание на то, что признаками, свойственными лимфоме, могут проявляться многие другие заболевания. Точный диагноз онкологического недуга возможен только при проведении комплексного обследования и биопсии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими нетипичными симптомами может проявляться сахарный диабет

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