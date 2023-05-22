Онколог Басанов: боль в костях и головные боли могут возникать из-за рака легких

«На ранних стадиях рак легких протекает бессимптомно, но когда заболевание начинает прогрессировать, человек отмечает у себя симптомы», - предупредил медик, общаясь с «Газетой.Ru».

Кашель, при котором также может выделяться кровь.

Одышка.

Охриплость.

Боль в груди.

Потеря веса.

Боль в костях.

Головные боли.

«Полный отказ от курения сокращает вероятность появления рака легких. По статистике примерно у 80% мужчин и 50% женщин, больных раком легкого, заболевание обусловлено именно курением», – сообщил Руслан Басанов.

Онколог Басанов перечислил в интервью признаки рака легких, которые становятся заметными в случае его развития. Среди этих симптомов врач назвал боль в костях и головные боли.Врач-онколог посоветовал россиянам контролировать свой образ жизни, поскольку многие вредные привычки влияют на подверженность людей этому смертельно опасному заболеванию. Одной из самых опасных в этом плане является курение.Также среди факторов, провоцирующих развитие рака легких, медик назвал злоупотребление алкоголем, малоподвижность, несбалансированное питание.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частые запоры могут говорить о подверженности раку толстой кишки

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