Онколог Басанов: боль в костях и головные боли могут возникать из-за рака легких
Руслан Басанов: симптомы рака легких возникают, когда заболевание начинает прогрессировать.
Онколог Басанов перечислил в интервью признаки рака легких, которые становятся заметными в случае его развития. Среди этих симптомов врач назвал боль в костях и головные боли.
«На ранних стадиях рак легких протекает бессимптомно, но когда заболевание начинает прогрессировать, человек отмечает у себя симптомы», - предупредил медик, общаясь с «Газетой.Ru».
- Кашель, при котором также может выделяться кровь.
- Одышка.
- Охриплость.
- Боль в груди.
- Потеря веса.
- Боль в костях.
- Головные боли.
«Полный отказ от курения сокращает вероятность появления рака легких. По статистике примерно у 80% мужчин и 50% женщин, больных раком легкого, заболевание обусловлено именно курением», – сообщил Руслан Басанов.
Также среди факторов, провоцирующих развитие рака легких, медик назвал злоупотребление алкоголем, малоподвижность, несбалансированное питание.
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Руслан Басанов
Здоровье
врач-онколог, кандидат медицинских наук
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