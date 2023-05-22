Онколог Басанов: боль в костях и головные боли могут возникать из-за рака легких

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головная боль

Руслан Басанов: симптомы рака легких возникают, когда заболевание начинает прогрессировать.

Онколог Басанов перечислил в интервью признаки рака легких, которые становятся заметными в случае его развития. Среди этих симптомов врач назвал боль в костях и головные боли.

«На ранних стадиях рак легких протекает бессимптомно, но когда заболевание начинает прогрессировать, человек отмечает у себя симптомы», - предупредил медик, общаясь с «Газетой.Ru».
  • Кашель, при котором также может выделяться кровь.
  • Одышка.
  • Охриплость.
  • Боль в груди.
  • Потеря веса.
  • Боль в костях.
  • Головные боли.
Врач-онколог посоветовал россиянам контролировать свой образ жизни, поскольку многие вредные привычки влияют на подверженность людей этому смертельно опасному заболеванию. Одной из самых опасных в этом плане является курение.

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«Полный отказ от курения сокращает вероятность появления рака легких. По статистике примерно у 80% мужчин и 50% женщин, больных раком легкого, заболевание обусловлено именно курением», – сообщил Руслан Басанов.

Также среди факторов, провоцирующих развитие рака легких, медик назвал злоупотребление алкоголем, малоподвижность, несбалансированное питание.

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Руслан Басанов
Руслан Басанов
Здоровье
врач-онколог, кандидат медицинских наук
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