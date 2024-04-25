Диетолог Цуканова назвала безопасную долю арахиса для детей и взрослых, врач Лементина рассказала о полезных свойствах арахиса

"Этот вид ореха не рекомендуется включать в рацион детей до пяти лет, а также людей, страдающих артрозом, артритом, подагрой, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, варикозном расширении вен и других сосудистых патологиях, поскольку арахис способствует повышению свертываемости крови", — добавила диетолог.

"Арахис, или земляной орех, не только вкусный, но и полезный продукт, богатый питательными веществами и микроэлементами", - говорит Лементина.

Источник белка

Хороший источник здоровых жиров

"Арахис содержит полезные мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3 и омега-6, которые способствуют здоровью сердца, улучшают кровоток и снижают уровень "плохого" холестерина".

Богат антиоксидантами

Содержит витамины и минералы

"Он также содержит минералы, такие как магний, калий, железо и цинк, которые играют важную роль в различных процессах в организме".

Помогает контролировать уровень сахара в крови

Полезен для здоровья мозга

"Арахис часто обрабатывается маслом или соленым раствором, поэтому употребление его в больших количествах может быть связано с избыточным потреблением жира или соли".

Цуканова отметила, что для взрослых оптимальным количеством арахиса в день является не более 20 граммов. Что касается детей в возрасте до 10 лет, то им рекомендуется употреблять не более четырех-пяти орешков в день, а подросткам — не более восьми.Специалист предостерегла аллергиков быть внимательными при употреблении арахиса и продуктов, содержащих его. Она также рекомендовала воздержаться от употребления арахиса беременным и кормящим женщинам.почему арахис обязательно нужно включить в свой рацион.Арахис содержит значительное количество растительного белка, что делает его отличным источником питательных веществ для вегетарианцев и веганов. Белок необходим для роста тканей в организме, а также для поддержания здоровых мышц.Арахис содержит антиоксиданты, такие как витамин Е и полифенолы, которые помогают защищать организм от свободных радикалов и предотвращают окислительный стресс, связанный с развитием различных заболеваний.Арахис богат витаминами группы В (в частности, витамином В3, или ниацином), которые необходимы для здоровья нервной системы и обмена веществ.Арахис имеет низкий гликемический индекс и может помочь контролировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом или предрасположенных к нему.Арахис содержит витамин В3, который играет важную роль в поддержании здоровья нервной системы и функционировании мозга.Важно помнить, что арахис — аллергенный продукт, и его следует употреблять с осторожностью, особенно если у вас есть аллергия на орехи или другие продукты.Ранее МедикФорум писал о неалкогольной жировой болезни печени у детей.

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