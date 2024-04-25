Диетолог Цуканова назвала безопасную долю арахиса для детей и взрослых, врач Лементина рассказала о полезных свойствах арахиса

230 Фото: https://unsplash.com/photos/bunch-of-peanuts-8LbcvCZnmyw
Диетолог Цуканова назвала безопасную долю арахиса для детей и взрослых, врач Лементина рассказала о полезных свойствах арахиса


Диетолог Анна Цуканова поделилась своими рекомендациями относительно потребления арахиса в повседневной диете во время беседы с РИА Новости.


Цуканова отметила, что для взрослых оптимальным количеством арахиса в день является не более 20 граммов. Что касается детей в возрасте до 10 лет, то им рекомендуется употреблять не более четырех-пяти орешков в день, а подросткам — не более восьми.

Специалист предостерегла аллергиков быть внимательными при употреблении арахиса и продуктов, содержащих его. Она также рекомендовала воздержаться от употребления арахиса беременным и кормящим женщинам.

"Этот вид ореха не рекомендуется включать в рацион детей до пяти лет, а также людей, страдающих артрозом, артритом, подагрой, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, варикозном расширении вен и других сосудистых патологиях, поскольку арахис способствует повышению свертываемости крови", — добавила диетолог.

Врач-диетолог Юлия Лементина рассказала специально для МедикФорум, почему арахис обязательно нужно включить в свой рацион.

"Арахис, или земляной орех, не только вкусный, но и полезный продукт, богатый питательными веществами и микроэлементами", - говорит Лементина.


Вот некоторые из его полезных свойств:

Источник белка


Арахис содержит значительное количество растительного белка, что делает его отличным источником питательных веществ для вегетарианцев и веганов. Белок необходим для роста тканей в организме, а также для поддержания здоровых мышц.

Хороший источник здоровых жиров


"Арахис содержит полезные мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3 и омега-6, которые способствуют здоровью сердца, улучшают кровоток и снижают уровень "плохого" холестерина".

Богат антиоксидантами


Арахис содержит антиоксиданты, такие как витамин Е и полифенолы, которые помогают защищать организм от свободных радикалов и предотвращают окислительный стресс, связанный с развитием различных заболеваний.

Содержит витамины и минералы


Арахис богат витаминами группы В (в частности, витамином В3, или ниацином), которые необходимы для здоровья нервной системы и обмена веществ.

"Он также содержит минералы, такие как магний, калий, железо и цинк, которые играют важную роль в различных процессах в организме".


Помогает контролировать уровень сахара в крови


Арахис имеет низкий гликемический индекс и может помочь контролировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом или предрасположенных к нему.

Полезен для здоровья мозга


Арахис содержит витамин В3, который играет важную роль в поддержании здоровья нервной системы и функционировании мозга.

Важно помнить, что арахис — аллергенный продукт, и его следует употреблять с осторожностью, особенно если у вас есть аллергия на орехи или другие продукты.

"Арахис часто обрабатывается маслом или соленым раствором, поэтому употребление его в больших количествах может быть связано с избыточным потреблением жира или соли".



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