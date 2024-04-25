Терапевт Романенко: шум в ушах может быть симптомом проблем с давлением или мозгом

«Самая распространенная причина тиннитуса – это патология уха, поэтому первым делом идем к лору. Нередко удаление серной пробки решает все проблемы», - поделилась медик с « Газетой.Ru ».

«Если шум в ушах сопровождается тошнотой, рвотой, головокружением, то нужно обращаться к неврологу», - констатировала эксперт.

«Тиннитус может напоминать гул, звон, слабое гудение или писк. Иногда возникает пульсация. Провоцировать пульсацию способны разнообразные нарушения в шейном отделе позвоночника. Иногда проблема проходит сама, если разминать шею и спать на правильной подушке», - рассказала врач.

Терапевт Романенко сообщила, что шум в ушах обычно становится для человека проблемой, когда ему необходимы тишина и расслабление – например, во время ночного сна. Днем такой шум тоже может присутствовать, но внимание от него отвлекается, и человек его не замечает. Тиннитус может стать серьезным испытанием, спровоцировать неврологические расстройства, бессонницу, существенно снизить качество жизни.Романенко добавила, что данная проблема также может появиться как последствие простуды, гайморита или аллергии.Кроме того, шум в ушах может быть симптомом проблем с давлением – его колебаний или гипертонии, сосудистых нарушений. Также тиннитус может указывать на проблемы с мозгом.Терапевт отметила, что нередко проблема каких-то звуков в ушах, слышимых независимо от внешних раздражителей, возникает как возрастное явление. Влиять на качество слуха могут и принимаемые лекарства (например, в виде противовоспалительных препаратов НПВП или антибиотиков).Помимо того, шум в ушах может быть симптомом проблем с позвоночником.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто совершаются людьми при лечении ушной боли

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