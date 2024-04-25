Терапевт Романенко: шум в ушах может быть симптомом проблем с давлением или мозгом

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шум в ушах

Врач-терапевт Татьяна Романенко: почему может возникать звон или шум в ушах, известный как тиннитус?

Терапевт Романенко сообщила, что шум в ушах обычно становится для человека проблемой, когда ему необходимы тишина и расслабление – например, во время ночного сна. Днем такой шум тоже может присутствовать, но внимание от него отвлекается, и человек его не замечает. Тиннитус может стать серьезным испытанием, спровоцировать неврологические расстройства, бессонницу, существенно снизить качество жизни.

«Самая распространенная причина тиннитуса – это патология уха, поэтому первым делом идем к лору. Нередко удаление серной пробки решает все проблемы», - поделилась медик с «Газетой.Ru».

Романенко добавила, что данная проблема также может появиться как последствие простуды, гайморита или аллергии.

Кроме того, шум в ушах может быть симптомом проблем с давлением – его колебаний или гипертонии, сосудистых нарушений. Также тиннитус может указывать на проблемы с мозгом.

«Если шум в ушах сопровождается тошнотой, рвотой, головокружением, то нужно обращаться к неврологу», - констатировала эксперт.

Терапевт отметила, что нередко проблема каких-то звуков в ушах, слышимых независимо от внешних раздражителей, возникает как возрастное явление. Влиять на качество слуха могут и принимаемые лекарства (например, в виде противовоспалительных препаратов НПВП или антибиотиков).

Помимо того, шум в ушах может быть симптомом проблем с позвоночником.

«Тиннитус может напоминать гул, звон, слабое гудение или писк. Иногда возникает пульсация. Провоцировать пульсацию способны разнообразные нарушения в шейном отделе позвоночника. Иногда проблема проходит сама, если разминать шею и спать на правильной подушке», - рассказала врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто совершаются людьми при лечении ушной боли.

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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Теги : шум в ушах, признаки болезней, Татьяна Романенко