Нутрициолог Ильичева: слишком частые перекусы в течение дня ведут к инсулинорезистентности

«Здоровый взрослый человек с умеренной физической нагрузкой может обойтись без перекусов. Если основные приемы пищи полноценны, состоят из медленных углеводов, жиров и белка, достаточного количества клетчатки, то питательные вещества постепенно высвобождаются в кровь, и вы хорошо чувствуете себя до следующего приема пищи», - объяснила она в комментарии « Газете.Ru ».

«Чтобы нормализовать чувствительность к инсулину, рекомендуется придерживаться чистых промежутков между приемами пищи, не менее 4 часов», - констатировала нутрициолог.

Нутрициолог Ильичева заявила, что перекусы днем между ключевыми приемами пищи допустимы, однако они полезны далеко не всем людям.Эксперт отметила, что тревожным сигналом является сильный голод, возникающий уже через 30-60 минут после завтрака. Такой голод, ощущаемый спустя слишком короткое время после нормального приема пищи, может указывать на имеющееся нарушение обмена веществ – инсулинорезистентность. Также при инсулинорезистентности возникает тяга к сладкому, тремор рук, головокружение, гипогликемия.Ильичева отметила, что к инсулинорезистентности ведут: слишком частые перекусы в течение дня. Особенно, если человек склонен перекусывать простыми углеводами — булочками и печеньем, конфетами, шоколадками. Специалист предупредила, что такой гормон как инсулин выделяется после любого приема пищи и наиболее интенсивно – после углеводного. Если выбросы инсулина в кровь происходят слишком часто в течение дня, клетки организма привыкают и перестают на него реагировать нужным образом. В результате они не могут получить для своей энергии питательных веществ, которые начинают скапливаться в крови, ведь именно инсулин является проводником питания для клеток. Их потребность в питательных веществах обуславливает тот сильный голод, который ощущает человек с инсулинорезистентностью. Он может много есть, но не наедается, поскольку клетки тела не реагируют на инсулин. Чтобы улучшить их чувствительность, следует практиковать достаточно протяженные паузы без еды в течение дня.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление достаточного количества белка помогает телу сжигать больше жира при физических нагрузках.

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