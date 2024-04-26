Нутрициолог Ильичева: слишком частые перекусы в течение дня ведут к инсулинорезистентности
Нутрициолог Ольга Ильичева: здоровому человеку лучше обходиться без дополнительных перекусов между приемами пищи в течение дня.
Нутрициолог Ильичева заявила, что перекусы днем между ключевыми приемами пищи допустимы, однако они полезны далеко не всем людям.
«Здоровый взрослый человек с умеренной физической нагрузкой может обойтись без перекусов. Если основные приемы пищи полноценны, состоят из медленных углеводов, жиров и белка, достаточного количества клетчатки, то питательные вещества постепенно высвобождаются в кровь, и вы хорошо чувствуете себя до следующего приема пищи», - объяснила она в комментарии «Газете.Ru».
Эксперт отметила, что тревожным сигналом является сильный голод, возникающий уже через 30-60 минут после завтрака. Такой голод, ощущаемый спустя слишком короткое время после нормального приема пищи, может указывать на имеющееся нарушение обмена веществ – инсулинорезистентность. Также при инсулинорезистентности возникает тяга к сладкому, тремор рук, головокружение, гипогликемия.
Ильичева отметила, что к инсулинорезистентности ведут: слишком частые перекусы в течение дня. Особенно, если человек склонен перекусывать простыми углеводами — булочками и печеньем, конфетами, шоколадками. Специалист предупредила, что такой гормон как инсулин выделяется после любого приема пищи и наиболее интенсивно – после углеводного. Если выбросы инсулина в кровь происходят слишком часто в течение дня, клетки организма привыкают и перестают на него реагировать нужным образом. В результате они не могут получить для своей энергии питательных веществ, которые начинают скапливаться в крови, ведь именно инсулин является проводником питания для клеток. Их потребность в питательных веществах обуславливает тот сильный голод, который ощущает человек с инсулинорезистентностью. Он может много есть, но не наедается, поскольку клетки тела не реагируют на инсулин. Чтобы улучшить их чувствительность, следует практиковать достаточно протяженные паузы без еды в течение дня.
«Чтобы нормализовать чувствительность к инсулину, рекомендуется придерживаться чистых промежутков между приемами пищи, не менее 4 часов», - констатировала нутрициолог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление достаточного количества белка помогает телу сжигать больше жира при физических нагрузках.
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Ольга Ильичева
Здоровье
руководитель научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН), нутрициолог
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