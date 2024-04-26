Эксперт Вирджин: белок помогает сжигать больше жира и улучшает самочувствие – сколько нужно есть?

«Большинство людей, особенно женщины, не получают необходимого количества этого вещества. Чтобы покрыть потребности организма, следует съедать не менее 30 граммов белка с каждым приемом пищи или около 100 граммов в сутки», - констатировала эксперт.

«Белок помогает сжигать больше жира, уменьшает чувство голода и тягу к пище, повышает уровень энергии, поддерживает рост мышц», - уточнила Джей-Джей Вирджин.

Эксперт Вирджин заявила в статье, опубликованной изданием Daily Mirror, что организм взрослых людей постоянно нуждается в белке, но многие не получают его в достаточном количестве. Специалист констатировала, что адекватное потребление белка является одним из ключевых условий для улучшения самочувствия и профилактики лишнего веса.Вирджин объяснила, сколько нужно есть белка.Она обратила внимание на то, что благодаря белку нормализует уровень сахара в крови, не происходит его резких скачков, ассоциированных с нарушениями в производстве инсулина и избыточным жироотложением.Другими доступными способами, помогающими улучшить самочувствие и здоровье взрослым людям практически на любом этапе жизни специалист назвала повседневную физическую активность, силовые нагрузки для укрепления мышц, а также полноценный ночной сон в количестве 7-9 часов ночью. Эксперт подчеркнула, что такой сон эффективно обеспечивает защиту от развития инсулинорезистентности, ожирения и диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пропуски завтраков могут иметь опасные последствия для здоровья

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