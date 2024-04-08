«Большой вред сосудам наносит инсулин, который выбрасывается сверх нормы при каждом приеме пищи», - предупредила эксперт в интервью Pravda.Ru

«Если вы едите каждые два часа — это здравствуй, инсулин, здравствуй, сахарный диабет второго типа», - сказала специалист.

«Сахар вызывает гликацию сосудов. Стенка сосудов внутри становится как будто покрытая тонким стеклом — очень хрупкая и ломкая», - предостерегла нутрициолог.

Нутрициолог Лариса Никитина отметила, что многие люди не придают значения перекусам между приемами пищи. Бутерброд, шоколадка, печенье, какой-нибудь фастфуд или снек из магазина, сладкий фрукт – зачастую именно это используется в качестве перекуса. То есть, то, что не является полноценной едой и потому не воспринимается всерьез. Между тем, подобная «мелочь» может серьезно навредить организму, спровоцировав развитие осложнений и патологий. Специалист констатировала, что такие перекусы, неоднократно осуществляемые на протяжении дня, способствуют тому, что в крови концентрируется большое количество инсулина.Инсулин – это гормон, ответственный за распределение по клеткам сахара, чей уровень возрастает после еды. Поджелудочная железа выделяет инсулин при каждом повышении уровня сахара. Соответственно, чем чаще человек употребляет закуски, увеличивающие содержание сахара в крови, тем больше выделяется инсулина.Нутрициолог Никитина подчеркнула: чем активнее выделяется данный гормон, тем выше риск того, что разовьется привыкание к нему (инсулинорезистентность) и пострадает здоровье.Нутрициолог Никитина назвала отказ от перекусов способом сохранить сосуды здоровыми. Между приемами пищи должно проходить не менее четырех часов, и все это время нужно обходиться без какой-либо еды – разрешается лишь несладкое питье, отметила эксперт.Наиболее вредными для сосудов перекусами эксперт считает те, что содержат быстрые углеводы и сахар.Ранее портал MedikForum.ru писал о «безобидных» продуктах, которые могут вредить печени не хуже алкоголя

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