Гематолог Серяков назвал причины густой крови, ведущей к тромбам и инсульту

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Гематолог Александр Серяков объяснил, почему может появиться густая кровь, повышающая риск опасных патологий (одна из причин – возраст).

Гематолог Александр Серяков констатировал: густую кровь медицина рассматривает как гиперкоагуляционный синдром, в его случае кровь подвергается быстрому сворачиванию. Он отметил, что такое повышенное сгущение крови говорит о медленном кровотоке, из-за которого кровь плохо циркулирует в сосудах, создавая предпосылки к образованию тромбов.

«Опасность густой крови – это замедление и затруднение кровотока в сосудах, в том числе в сердце, головном мозге, почках и легких. Высок риск образования тромба, который может привести к инфаркту или инсульту. В крайних случаях возможна закупорка тромбом легочной артерии», - рассказал Серяков Здоровью Mail.ru.

Гематолог назвал причины такой густой крови, ведущей к тромбам и инсульту, а также к другим опасным нарушениям.
  • Возраст от 50 лет;
  • Избыточный вес;
  • Высокий уровень холестерина в крови;
  • Вредные привычки, включая курение и алкоголизацию;
  • Ожоги;
  • Переохлаждение организма;
  • Хирургические операции;
  • Травмы сосудов;
  • Воспалительные процессы;
  • Малоподвижность.
  • Неправильное питание;
  • Интоксикация  организма.
Серяков подчеркнул, что препараты, призванные разжижать  кровь, необходимо принимать исключительно под контролем врача. Их самостоятельный прием связан с высоки риском желудочных язв и внутренних кровотечений.

Как понять, что кровь густая?  Гематолог Серяков констатировал:

«При сгущении крови у человека могут появляться: головные боли и головокружение, покалывание, онемение и жжение в конечностях, ухудшение зрения и слуха, сильная одышка, беспокойство и повышенная тревожность, повышенная сонливость, болевой синдром в мышцах».

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Серяков
Александр Серяков
Здоровье
врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт высшей категории, д.м.н., профессор
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