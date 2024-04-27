Гематолог Серяков назвал причины густой крови, ведущей к тромбам и инсульту

«Опасность густой крови – это замедление и затруднение кровотока в сосудах, в том числе в сердце, головном мозге, почках и легких. Высок риск образования тромба, который может привести к инфаркту или инсульту. В крайних случаях возможна закупорка тромбом легочной артерии», - рассказал Серяков Здоровью Mail.ru.

Возраст от 50 лет;

Избыточный вес;

Высокий уровень холестерина в крови;

Вредные привычки, включая курение и алкоголизацию;

Ожоги;

Переохлаждение организма;

Хирургические операции;

Травмы сосудов;

Воспалительные процессы;

Малоподвижность.

Неправильное питание;

Интоксикация организма.

«При сгущении крови у человека могут появляться: головные боли и головокружение, покалывание, онемение и жжение в конечностях, ухудшение зрения и слуха, сильная одышка, беспокойство и повышенная тревожность, повышенная сонливость, болевой синдром в мышцах».

Гематолог Александр Серяков констатировал: густую кровь медицина рассматривает как гиперкоагуляционный синдром, в его случае кровь подвергается быстрому сворачиванию. Он отметил, что такое повышенное сгущение крови говорит о медленном кровотоке, из-за которого кровь плохо циркулирует в сосудах, создавая предпосылки к образованию тромбов.Гематолог назвал причины такой густой крови, ведущей к тромбам и инсульту, а также к другим опасным нарушениям.Серяков подчеркнул, что препараты, призванные разжижать кровь, необходимо принимать исключительно под контролем врача. Их самостоятельный прием связан с высоки риском желудочных язв и внутренних кровотечений.Гематолог Серяков констатировал:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может оказаться повышенным уровень гемоглобина

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