Врач Темирбаева: гемоглобин может быть высоким при раке печени и других опасных болезнях

«Повышенный уровень белка гемоглобина не обязательно говорит о болезни. В норме такое состояние обнаруживается у альпинистов, летчиков, людей, которые живут высоко в горах, а также у курильщиков — так их организм пытается компенсировать нехватку кислорода. Кроме того, концентрация гемоглобина иногда увеличивается на фоне обезвоживания или пищевого отравления», - уточнила Темирбаева.

Заболевания кроветворной системы;

Сердечная недостаточность;

Онкологические болезни: рак надпочечников, почек, печени;

Избыток железа в организме;

Переизбыток витаминов группы B.

«Характерные признаки высокого гемоглобина — снижение работоспособности, сонливость и утомляемость, головокружения (при этом перед глазами будет словно появляться розовая пелена), боль в голове и суставах, боль и спазмы в животе, шелушение и зуд кожи. Еще один типичный симптом – обширные гематомы, возникающие даже после незначительного ушиба», - подсказала эксперт.

Врач Темирбаева напомнила в разговоре с « Газетой.Ru », что мужчинам присуще более высокое содержание гемоглобина по сравнению с женщинами. Мужской пол обладает более развитой мышечной массой, которой нужен кислород (его доставщиком к тканям и органам как раз и является гемоглобин). Что касается женщин, их уровень гемоглобина ниже еще и потому, что у них бывают менструации.Кроме того, концентрация гемоглобина иногда увеличивается на фоне обезвоживания или пищевого отравления», - уточнила Темирбаева.Но также врач обратила внимание на то, что гемоглобин может быть высоким при опасных болезнях (например, при раке печени).Какие патологии делают гемоглобин высокимПри обнаружении высокого гемоглобина необходимо провести исследование по выявлению его причины, подчеркнула медик.Кроме того, к врачу необходимо обращаться при появлении симптомов повышенного уровня гемоглобина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут стать причиной тиннитуса – патологического шума в ушах.

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