Врач Темирбаева: гемоглобин может быть высоким при раке печени и других опасных болезнях
Врач-терапевт Эльзара Темирбаева назвала патологические причины повышенного гемоглобина.
Врач Темирбаева напомнила в разговоре с «Газетой.Ru», что мужчинам присуще более высокое содержание гемоглобина по сравнению с женщинами. Мужской пол обладает более развитой мышечной массой, которой нужен кислород (его доставщиком к тканям и органам как раз и является гемоглобин). Что касается женщин, их уровень гемоглобина ниже еще и потому, что у них бывают менструации.
«Повышенный уровень белка гемоглобина не обязательно говорит о болезни. В норме такое состояние обнаруживается у альпинистов, летчиков, людей, которые живут высоко в горах, а также у курильщиков — так их организм пытается компенсировать нехватку кислорода. Кроме того, концентрация гемоглобина иногда увеличивается на фоне обезвоживания или пищевого отравления», - уточнила Темирбаева.
Кроме того, концентрация гемоглобина иногда увеличивается на фоне обезвоживания или пищевого отравления», - уточнила Темирбаева.
Но также врач обратила внимание на то, что гемоглобин может быть высоким при опасных болезнях (например, при раке печени).
Какие патологии делают гемоглобин высоким
- Заболевания кроветворной системы;
- Сердечная недостаточность;
- Онкологические болезни: рак надпочечников, почек, печени;
- Избыток железа в организме;
- Переизбыток витаминов группы B.
Кроме того, к врачу необходимо обращаться при появлении симптомов повышенного уровня гемоглобина.
«Характерные признаки высокого гемоглобина — снижение работоспособности, сонливость и утомляемость, головокружения (при этом перед глазами будет словно появляться розовая пелена), боль в голове и суставах, боль и спазмы в животе, шелушение и зуд кожи. Еще один типичный симптом – обширные гематомы, возникающие даже после незначительного ушиба», - подсказала эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут стать причиной тиннитуса – патологического шума в ушах.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий