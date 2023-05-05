Врач Бычкова: густая кровь способствует инфаркту – нет ли головокружения?



«Сгущение крови может привести к серьезным сбоям в работе сердца и сосудов, что грозит инфарктами и инсультами».

В интервью врача-гематолога Бычковой прозвучало предупреждение об опасных осложнениях густой крови – данное нарушение, например, способствует инфаркту.Врач Бычкова отметила, что густая кровь может говорить о замедлении кровотока, при котором нарушается микроциркуляция крови в мелких сосудах. Затрагивать этот процесс может жизненно важные органы – сердце, головной мозг, почки, легкие.Как понять, что кровь густая? Об этом, в частности, могут «говорить» случающиеся головокружения или покалывание в пальцах рук, сообщила «Москва 24» . Но для выявления отклонения лучше всего сдать кровь и проверить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем могут отекать ноги.

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