Врач Бычкова: густая кровь способствует инфаркту – нет ли головокружения?

43 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/back-view-doctor-holding-a-blood-sample_12336548.htm#query=blood&position=6&from_view=search&track=sph
анализ крови

Гематолог Светлана Бычкова: люди с густой кровью могут испытывать периодическое головокружение.

В интервью врача-гематолога Бычковой прозвучало предупреждение об опасных осложнениях густой крови – данное нарушение, например, способствует инфаркту.

«Сгущение крови может привести к серьезным сбоям в работе сердца и сосудов, что грозит инфарктами и инсультами».

Врач Бычкова отметила, что густая кровь может говорить о замедлении кровотока, при котором нарушается микроциркуляция крови в мелких сосудах. Затрагивать этот процесс может жизненно важные органы – сердце, головной мозг, почки, легкие.

Густая кровь: есть ли риск тромбоза?


Как понять, что кровь густая? Об этом, в частности, могут «говорить» случающиеся головокружения или покалывание в пальцах рук, сообщила «Москва 24». Но для выявления отклонения лучше всего сдать кровь и проверить.

Гематолог Бычкова: покалывание в пальцах и головные боли могут говорить о густой крови


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем могут отекать ноги.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Светлана Бычкова
Светлана Бычкова
Здоровье
врач-гематолог
Читать MedikForum.ru в
Врач-гематолог Бычкова назвала признаки рака крови на ранней стадии
Врач Кутушов назвал возможной причиной густой крови «недостаток одного продукта»
Густая кровь: почему возникает и как питаться?
Теги : густая кровь, признаки нарушений, Светлана Бычкова