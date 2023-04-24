Гематолог Бычкова: покалывание в пальцах и головные боли могут говорить о густой крови

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кровь в пробирках

Гематолог Светлана Бычкова: болезненное покалывание в пальцах может быть одним из признаков густой крови.

Состояние густой крови обуславливается замедлением кровотока. При этом мелкие сосуды жизненно важных органов подвергаются нарушению микроциркуляции. Таким образом, в сердце, головном мозге, почках, легких может возникать тромбоз, создавая угрозу инфаркта, инсульта, тромбоэмболии легочной артерии – об этом гематолог Бычкова рассказала в интервью «Москве 24».

Врач уточнила симптомы, которые могут говорить о густой крови.

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«При сгущении крови у пожилого человека могут быть покалывающие боли в пальцах рук, головные боли, головокружение», – проинформировала Светлана Бычкова.

Гематолог добавила, что еще одной отличительной особенностью густой крови является ее крайне быстрое сворачивание при заборе. Бычкова подчеркнула: при подозрении на сгущение крови нужно выполнить проверку провести коагулограмму. От ее результатов будут зависеть дальнейшие рекомендации врача.

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Светлана Бычкова
Светлана Бычкова
Здоровье
врач-гематолог
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