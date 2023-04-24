Гематолог Бычкова: покалывание в пальцах и головные боли могут говорить о густой крови

«При сгущении крови у пожилого человека могут быть покалывающие боли в пальцах рук, головные боли, головокружение», – проинформировала Светлана Бычкова.

Состояние густой крови обуславливается замедлением кровотока. При этом мелкие сосуды жизненно важных органов подвергаются нарушению микроциркуляции. Таким образом, в сердце, головном мозге, почках, легких может возникать тромбоз, создавая угрозу инфаркта, инсульта, тромбоэмболии легочной артерии – об этом гематолог Бычкова рассказала в интервью «Москве 24».Врач уточнила симптомы, которые могут говорить о густой крови.Гематолог добавила, что еще одной отличительной особенностью густой крови является ее крайне быстрое сворачивание при заборе. Бычкова подчеркнула: при подозрении на сгущение крови нужно выполнить проверку провести коагулограмму. От ее результатов будут зависеть дальнейшие рекомендации врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отличает мигрень от обычной головной боли.

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